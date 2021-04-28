ПОЛИТИКА
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В Туркменистане национальный праздник посвятили алабаю
День туркменского алабая впервые отметили в Ашхабаде. Новый национальный праздник будет проходить ежегодно в последнее воскресенье апреля. В этот же день будут проводить учрежденный президентом Гурбангулы Бердымухамедовым конкурс «Отважный туркменский алабай года». В этот раз победителем стал пес Государственной пограничной службы по кличке Акхан. Ранее в Ашхабаде поставили золотой памятник алабаю. #алабай #Туркменистан #Бердымухамедов
65пекавм / Others
28 апреля 2021 г.
Истории
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