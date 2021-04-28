Во Франции армяне вынудили политика-турка уйти с поста из-за лайка
ПОЛИТИКА
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Во Франции армяне вынудили политика-турка уйти с поста из-за лайкаЯсину Йылдырыму, члену городского совета французского Валанса, понравился репост публикации МИД Турции памяти погибших от рук армянских террористов дипломатов. Этим возмутились армянские националисты. В итоге Ясин был вынужден уйти с поста
Фото: Sabah / Others
28 апреля 2021 г.

Член совета города Валанс на юго-востоке Франции Ясин Йылдырым был вынужден покинуть занимаемую публичную должность из-за «лайка» под постом, который был посвящен памяти турецких дипломатов, погибших от рук армянской террористической организации ASALA, сообщает TRT Haber.

Йылдырыму понравилась публикация в соцсетях на странице его родного брата. Тот поделился постом МИД Турции о дипломатах, погибших в результате теракта армянской экстремистской группировки.

После этого армянские ассоциации Франции подали жалобы на политика и потребовали его отстранения от должности. Под давлением мэр Валанса Николас Дарагон попросил Йылдырыма уйти с занимаемого поста.

На инцидент уже отреагировал заместитель министра иностранных дел Турции Явуз Селим Кыран. Он написал в Twitter, что вынужденный уход Йылдырыма – это «явное нарушение свободы слова».

Этнический турок Ясин Йылдырым уже подвергался нападкам армянских националистических организаций в прошлом году во время предвыборной кампании. Тогда его раскритиковали за лайк под постом, в котором рассказывалось о том, что на самом деле произошло в 1915 году.

Напомним, что в 2001 году под давлением армянского лобби парламент Франции признал так называемый геноцид армян в Османской империи. В 2011 году был одобрен законопроект, предусматривающий уголовное наказание за отрицание утверждений Еревана и международной армянской диаспоры о событиях 1915 года в виде тюремного срока до 1 года или денежного штрафа до €45 тысяч. Однако в 2012 году Конституционный совет Франции аннулировал данный закон как противоречащий свободе слова.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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