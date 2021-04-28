В России избыточное число регионов, которое нужно сократить путем объединения субъектов, считает вице-премьер России Марат Хуснуллин, курирующий, в частности, бюджеты регионов, а также вопросы жилья и городской среды.

«Это пока мое личное мнение и неофициальная позиция, так как они не согласованы с правительством. Я считаю, что 85 регионов нам не нужно», – заявил чиновник в ходе выступления на XXII апрельской международной научной конференции по проблемам развития экономики и общества в НИУ ВШЭ в Москве.

По словам Хуснуллина, такие регионы, как Еврейская автономная область, необходимо объединять с соседними.

«Вот я Еврейской автономной областью не хочу заниматься, не хочу с точки зрения трудозатрат. Ее надо соединить с Хабаровским краем, и пусть губернатор им занимается», – предложил он.

Затем он привел в качестве примера Курган. «Ну почему курганцы должны жить хуже тюменцев, а живут они в 190 километрах друг от друга? У одних есть нефтяные доходы, у других – нет. Это что, жители другой страны?» ­– возмутился вице-премьер.

Хуснуллин считает, что «вообще, принцип территориально-административного деления – неправильный» и такого количества регионов стране «не надо».

Идея заместителя председателя правительства касается и национальных республик России, которые имеют особый статус. Их объединение с другими субъектами будет означать его пересмотр. Об этом речи не идет. Хуснуллин считает полезным провести, в частности в Татарстане, территориально-административную реформу – пересмотреть внутреннее деление.

Вице-премьер сам вырос в городе Чистополь, в 100 километрах от Казани. В 30 километрах от него начинается муниципальный поселок, в котором нефть есть, а в Чистополе – нет, рассказал он.

«Вот в муниципальном поселке за счет того, что нефть есть, они не знают, куда деньги девать, потому что у них даже местных налогов, которые нефтяная компания платит, хватает на все – заасфальтировать улицы, водопровод, школы построить. А ровно через 30 км нет ни одной тонны нефти и жители в городе с населением 60 тысяч живут с бюджетом ₽1,8 миллиардов. Они что, заложники, что ли, что здесь нефть есть, а здесь нет?», – отметил Хуснуллин.

Позже представитель замглавы кабмина сообщил, что возможность укрупнения регионов на площадке правительства РФ не обсуждается.

«В ходе конференции при обсуждении агломерационного развития городов [вице-премьер] Марат Хуснуллин лишь подчеркнул важность создания равных возможностей для развития населенных пунктов вне зависимости от административного деления и природных ресурсов», – сообщил представитель вице-премьера в ответ на запрос ТАСС.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в своем комментарии на выступление Хуснуллина заявил, что в Кремле не исключают укрупнения регионов, но такие идеи могут инициироваться только местными жителями.

На сегодня в РФ 83 субъекта федерации. Из них 21 – республика.