БИЗНЕС И ТЕХНОЛОГИИ
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Доля доллара в расчетах за российский экспорт впервые упала ниже 50%
Сокращение доли американской валюты в экспорте России во многом произошло за счет торговли с Китаем, которая теперь больше чем на 80% ведется в евро. Таким образом Москва пытается защитить свою экономику от вмешательства Вашингтона
Доля доллара в расчетах за российский экспорт впервые упала ниже 50%
Фото: Bloomberg / Others
28 апреля 2021 г.

Доля доллара в экспортных расчетах России в четвертом квартале 2020 года сократилась до 48,3%, следует из данных Центрального банка. Для сравнения, годом ранее этот показатель превышал 61%.

Прежде доля доллара в расчетах за российский экспорт ни разу не опускалась ниже 50%, сообщил Bloomberg.

Основной причиной сокращения доли американской валюты стало наращивание торговли с Китаем, которая больше чем на 80% ведется в евро. Доля европейской валюты в общем объеме экспорта составила 36,1%, увеличившись по сравнению с третьим кварталом более чем на 10 процентных пунктов.

В последнее время российские власти стараются изолировать экономику от вмешательства Вашингтона на фоне принятия антироссийских санкций.

15 апреля США объявили о введении новых санкций против России в ответ на вмешательство в выборы и хакерские атаки. Американским инвесторам запретили покупать на первичном рынке новые российские гособлигации после 14 июня и кредитовать российские Минфин, Центробанк или Фонд национального благосостояния.

Кроме того, Белый дом объявил о высылке 10 российских дипломатов из Вашингтона и о введении персональных санкций против 32 российских юридических и физических лиц.

В феврале этого года Россия почти на 90% сократила вложения в долгосрочные американские гособлигации, следует из данных министерства финансов. Вместо них международные резервы страны пополнились золотом и евро.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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