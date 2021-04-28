Если в отношениях России и США не произойдет никаких изменений, то оба государства будут жить в условиях «холодной войны или еще хуже». Такое мнение высказал глава МИД России Сергей Лавров в интервью РИА «Новости».

По его словам, США должны прекратить бесперспективные попытки возрождения однополярного мира и создания условий, при которых другие страны будут подчинены Западу. В частности, Вашингтон должен выполнять свои обязательства, прописанные в Уставе ООН, «иначе у нас ничего не получится», сказал российский министр, и «будем жить в условиях то ли холодной войны, то ли в условиях еще хуже».

Лавров считает, что в некотором смысле нынешняя ситуация уже выглядит хуже, чем во времена противостояния СССР и Соединенных Штатов. «Я считаю, что в холодную войну напряжение было, конечно, очень серьезное, не раз возникали рискованные ситуации, кризисные ситуации. Но было взаимное уважение, которое сейчас в дефиците», - отметил он.

Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Вашингтон отказался «обнулить» дипломатический конфликт, не приняв предложенный Москвой вариант его разрешения. Лавров напомнил, что сразу после инаугурации президента Джо Байдена Россия предпринимала такие попытки. «Очевидным шагом для того, чтобы мы могли нормально работать, стало бы обнуление всего того, что начал Барак Обама, когда за пару недель до ухода с поста президента, хлопая дверью, срывая раздражение, арестовал российскую собственность, нарушая все Венские конвенции, выгнал российских дипломатов», - указал Лавров.

Теперь Россия, по его словам, вынуждена отвечать на недружественные действия. В скором времени российское правительство сформирует перечень недружественных стран, в который войдут и США. «Список формируется. Я бы не стал забегать вперед. Дело недолгое, скоро он появится, и вы все узнаете», - заявил Лавров.

Причиной такого шага, сказал он, стали «неадекватные действия некоторых наших партнеров в отношении деятельности российских дипломатических учреждений на их территории».

Глава МИД РФ напомнил что, американская сторона в 2019 году объявила об ограничении предельного срока пребывания российских дипломатов в США тремя годами, ссылаясь на собственную практику, что, по его словам, не соотносилось с Венской конвенцией о дипломатических сношениях. «В этой связи мы их давно предупреждали, что мы тоже будем свою практику переносить на отношения между нашими странами в области деятельности дипломатических миссий. Так вот у нас практика практически не предполагает найма какого-либо персонала из граждан тех стран, где расположены наши дипломатические учреждения. Поэтому мы тоже имеем полное право перенести эту практику на те правила, которые регулируют работу американских посольства и генконсульств в Российской Федерации», - указал министр.

Отношения между Москвой и Вашингтоном обострились 15 апреля, когда США объявили о новых санкциях в отношении России. Под ограничения попали более 30 физлиц и компаний, которые обвиняются в попытках повлиять на последние президентские выборы и других враждебных действиях. Еще восемь физических и юридических лиц включили в список в связи с аннексированным Крымом: по мнению Вашингтона, они причастны к «оккупации полуострова» и нарушениям прав человека. В тот же день Белый дом объявил о высылке десяти человек из российской дипмиссии.

В ответ Россия ввела санкции против нескольких высокопоставленных американских чиновников, среди которых генеральный прокурор Мэррик Гарланд, глава ФБР Кристофер Рэй, директор Национальной разведки Эврил Хейнс, советник президента по внутренней политике Сьюзан Райс и директор Федерального бюро тюрем США Майкл Карвахаль. Кроме того, Москва объявила десять американских дипломатов персонами нон грата, они должны покинуть страну до 21 мая.