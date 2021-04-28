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В Болгарии шестерых россиян подозревают во взрывах на складах боеприпасов
Болгарские власти не называет имена подозреваемых, но утверждают, что трое из них могут быть сотрудниками ГРУ. Кроме того, следствие проверяет предполагаемую связь между этими взрывами и взрывом военного склада  в чешской деревне Врбетице в 2014 году
В Болгарии шестерых россиян подозревают во взрывах на складах боеприпасов
В Болгарии шестерых россиян подозревают во взрывах на складах боеприпасов / Others
28 апреля 2021 г.

Власти Болгарии подозревают шесть россиян в причастности ко взрыву на заводах и военных складах на территории страны, троим из них также предъявлены обвинения в покушении на болгарского бизнесмена Эмилиана Гебрева. Об этом сообщает Болгарское национальное телевидение со ссылкой на прокуратуру.

По данным БНТ, за десять лет болгарское правительство зафиксировало ряд подозрительных взрывов на складах и производственных объектах. Четыре из шести случаев схожи тем, что на взорванных объектах хранились боеприпасы и оружие, предназначенные для Грузии и Украины.

Имена подозреваемых в этом деле россиян не называются, однако болгарские власти утверждают, что «с очень высокой вероятностью трое из них являются сотрудниками ГРУ».

Как пишет The Bell, дело пересекается с расследованиями Bellingcat. В 2019 году организация выяснила, что после взрывов в чешской деревне Врбетице в 2014 году группа сотрудников российской спецслужбы отправилась в Софию, где они якобы дважды пытались отравить сотрудничавшего с Украиной болгарского торговца оружием Эмилиана Гебрева с помощью нервно-паралитического вещества.

Приблизительно в это же время в разных местах в Болгарии произошли четыре взрыва на объектах, где производится оружие и боеприпасы. На военном заводе Горни Лом при взрыве погибли 15 человек. В марте 2015 года произошли взрывы на Вазовском машиностроительном заводе «Сопот» – государственном объекте Болгарии, где производятся противотанковые, зенитные ракеты и другое оружие. Спустя три недели на том же заводе вновь прогремели взрывы, частично разрушив одну часть большого комплекса. В мае 2015 года произошел пожар в Софии, уничтоживший улики с мест взрывов.

«Взрывы там происходят в то время, когда в Болгарию постоянно приезжают и уезжают минимум шесть российских агентов», – отмечается в расследовании Bellingcat.

Среди названных имен российских сотрудников ГРУ, присутствовавших в то время в стране, значатся Владимир Моисеев, Денис Сергеев, Сергей Лютенко, Николай Ежов, Иван Терентиев, Алексей Калинин и Егор Гордиенко.

Комментируя обвинения Болгарии в причастности к взрывам на оружейных складах, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что так можно дойти и до подозрений в убийстве эрцгерцога Фердинанда. «Хорошо еще, что эрцгерцога Фердинанда пока не мы убили, но, судя по всему, к этому идет», – отметил Лавров.

Первой в причастности к инцидентам на военных складах Москву обвинила Прага. Чешские власти заявили о причастности российских спецслужб ко взрыву военных складов в деревне Врбетице в 2014 год, где погибли двое человек. Полиция Чехии объявила в розыск предполагаемых сотрудников ГРУ (ГУ ГШ РФ) – Александра Петрова и Руслана Боширова, которые вроде как попали в страну с поддельными паспортами. В тот же день Прага объявила о решении выслать 18 российских дипломатов. Москва в свою очередь объявила 20 сотрудников чешского посольства в РФ персонами нон грата и назвала обвинения Чехии «маразматическим парадом».

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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