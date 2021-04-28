Власти Болгарии подозревают шесть россиян в причастности ко взрыву на заводах и военных складах на территории страны, троим из них также предъявлены обвинения в покушении на болгарского бизнесмена Эмилиана Гебрева. Об этом сообщает Болгарское национальное телевидение со ссылкой на прокуратуру.

По данным БНТ, за десять лет болгарское правительство зафиксировало ряд подозрительных взрывов на складах и производственных объектах. Четыре из шести случаев схожи тем, что на взорванных объектах хранились боеприпасы и оружие, предназначенные для Грузии и Украины.

Имена подозреваемых в этом деле россиян не называются, однако болгарские власти утверждают, что «с очень высокой вероятностью трое из них являются сотрудниками ГРУ».

Как пишет The Bell, дело пересекается с расследованиями Bellingcat. В 2019 году организация выяснила, что после взрывов в чешской деревне Врбетице в 2014 году группа сотрудников российской спецслужбы отправилась в Софию, где они якобы дважды пытались отравить сотрудничавшего с Украиной болгарского торговца оружием Эмилиана Гебрева с помощью нервно-паралитического вещества.

Приблизительно в это же время в разных местах в Болгарии произошли четыре взрыва на объектах, где производится оружие и боеприпасы. На военном заводе Горни Лом при взрыве погибли 15 человек. В марте 2015 года произошли взрывы на Вазовском машиностроительном заводе «Сопот» – государственном объекте Болгарии, где производятся противотанковые, зенитные ракеты и другое оружие. Спустя три недели на том же заводе вновь прогремели взрывы, частично разрушив одну часть большого комплекса. В мае 2015 года произошел пожар в Софии, уничтоживший улики с мест взрывов.

«Взрывы там происходят в то время, когда в Болгарию постоянно приезжают и уезжают минимум шесть российских агентов», – отмечается в расследовании Bellingcat.

Среди названных имен российских сотрудников ГРУ, присутствовавших в то время в стране, значатся Владимир Моисеев, Денис Сергеев, Сергей Лютенко, Николай Ежов, Иван Терентиев, Алексей Калинин и Егор Гордиенко.

Комментируя обвинения Болгарии в причастности к взрывам на оружейных складах, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что так можно дойти и до подозрений в убийстве эрцгерцога Фердинанда. «Хорошо еще, что эрцгерцога Фердинанда пока не мы убили, но, судя по всему, к этому идет», – отметил Лавров.

Первой в причастности к инцидентам на военных складах Москву обвинила Прага. Чешские власти заявили о причастности российских спецслужб ко взрыву военных складов в деревне Врбетице в 2014 год, где погибли двое человек. Полиция Чехии объявила в розыск предполагаемых сотрудников ГРУ (ГУ ГШ РФ) – Александра Петрова и Руслана Боширова, которые вроде как попали в страну с поддельными паспортами. В тот же день Прага объявила о решении выслать 18 российских дипломатов. Москва в свою очередь объявила 20 сотрудников чешского посольства в РФ персонами нон грата и назвала обвинения Чехии «маразматическим парадом».