Российские государственные органы используют пиратское программное обеспечение для создания официальных документов, в том числе и законопроектов. Так, подготовленный Минпросвещения РФ проект постановления правительства о регулировании просветительской деятельности (в народе получил ироническое название «закон о запрете просвещения»), который набрал на портале проектов нормативных актов почти 9,6 тысячи голосов против его принятия, был создан с использованием пиратской версии офисного пакета Microsoft Office. Об этом сообщил директор АНО «Информационная культура» Иван Бегтин в своем Telegram-канале.

«По умолчанию пиратское ПО оставляет метки в метаданных файлов о том, какая пиратская группа разместила сборку MS Office. Неопытные пользователи на этом попадаются. Спасибо читателю моего канала в Telegram, обнаружившему, что в материалах по «регулированию просвещения» [есть] все те же метки пиратского ПО», – рассказал Бегтин.

Согласно его сообщению, пиратские версии текстового редактора Word также использовались при создании пояснительной записки и финансово-экономического обоснования к проекту постановления.

Кроме того, два года назад эксперт проводил собственное исследование, которое показало, что многие органы власти в России пользуются пиратскими версиями пакета Microsoft Office. «Когда-то я не стал продолжать копать в этой теме, исходя из того, что все давно или избавились от пиратского ПО или перешли на облачную версию MS Office или на «импортозамещенные продукты», – отметил Бегтин.

Новый закон дает определение понятия «просветительская деятельность» и фактически запрещает заниматься ею без разрешения органов власти. Под просветительской подразумевается деятельность, направленная на распространение знаний, опыта, формирование умений, навыков, ценностных установок, компетенции в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и профессионального развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов.

Ранее Служба внешней разведки (СВР) России открыла виртуальную приемную в даркнете, через которую людям, не проживающим в РФ, предлагают присылать информацию об угрозах безопасности России. «Если вы находитесь за пределами России и располагаете важной информацией об угрозах безопасности РФ, то можете направить ее нам безопасным и анонимным способом через виртуальную приемную службы в сети Tor», – говорится в сообщении службы. Однако сама спецслужба никогда не сообщала об этом публично.

Виртуальная приемная СВР является первой среди всех разведывательных служб в Европе. Американское ЦРУ создало полную копию своего сайта в даркнете в 2019 году. Отмечается, что все рекомендованные в приемной СВР в даркнете средства защиты и шифрования, включая браузер Tor и систему Tails, разработаны в США.