В Великобритании дочь 82-летнего мусульманина Мохаммеда Салима, зарезанного воинствующим исламофобом по дороге из мечети, призвала всех мусульман поделиться в соцсетях своим опытом столкновения с исламофобией и снабдить публикацию хэштегом #IamMohammedSaleem («Я – Мохаммед Салим»).

Маз Салим убеждена, что каждый мусульманин может пережить то, с чем столкнулась ее семья: «Вот почему мы приглашаем всех поделиться своим опытом в соцсетях под хэштегом #IamMohammedSaleem, записывать короткие видеоролики».

По словам мусульманки, убийство ее отца «было одним из крупнейших актов терроризма на британской земле, и все же по сей день большинство людей не в курсе этого дела».

29 апреля 2013 года Салим возвращался из мечети домой, когда его догнал неонацист, уроженец Днепропетровска Павел Лапшин и нанес три смертельных ножевых ранения. Позже он также был замешан в подготовке терактов у мечетей в Уолсолле, Уолверхэмптоне и Типтоне. У Мохаммеда осталось семеро детей и 23 внука, мусульманин был уважаемым членом мусульманской общины, почтенным старейшиной.

Маз Салим также обратилась к правительству Великобритании по случаю восьмой годовщины убийства своего отца и сделала соответствующие проекции на зданиях парламента и МВД: она призвала власти выработать официальное определение исламофобии.

«Я стою у парламента Великобритании накануне восьмой годовщины убийства моего отца исламофобом-террористом, чтобы призвать консервативное правительство к ответу за непризнание исламофобии преступлением на почве ненависти и террористическим актом, – говорит Маз Салим. – Мало что изменилось со времени зверского убийства моего отца Мохаммеда Салима. Люди по-прежнему становятся жертвами жестоких расистских атак. Кроме того, исламофобия выросла не только на наших улицах, но и в политике нашего правительства».

По мнению Маз Салим, пока общество не признает и не вмешается в ситуацию с угнетением мусульман, пока «правительство не будет вынуждено отказаться от своей токсичной и расистской политики», такие преступления будут только расти. «Недостаточно просто осудить убийство моего отца, правительство должно признать, что оно сыграло свою роль в том токсичном климате, который позволил кому-то думать, что он может лишить жизни из-за расы и религии человека. Как только это будет сделано, мы сможем действительно сказать, что все начинает меняться», – убеждена Маз Салим.

В частности, она обращает внимание на роль британских СМИ, в частности ВВС, которые продолжают приуменьшать или вовсе игнорировать притеснения мусульман. Например, в новостях об убийстве Мохаммеда Салима нацист Лапшин не упоминается как террорист. По ее мнению, СМИ вообще избегают применять это определение к так называемым сторонникам превосходства белой расы и, наоборот, демонизируют мусульман. Несколько лет назад нынешний премьер Борис Джонсон в своей колонке публично оскорбил мусульманок в никабах и сравнил их с грабителями банков, а позже отказался извиняться за свои слова. Министр внутренних дел Великобритании Прити Патель подогревает общую расистскую атмосферу в ведомстве и пытается переложить всю ответственность на мусульман и мигрантов, в отношении которых ведется тотальная слежка. В то же время правящая партия никогда не проводила расследований в отношении случаев проявления исламофобии среди Тори, хотя их количество продолжает увеличиваться с каждым годом, перечисляет Маз Салим.

Маз Салим надеется, что кампания #IamMohammedSaleem, к которой уже начали присоединяться мусульмане со всего мира и журналисты, повлияет на правительство и заставит его утвердить «народное определение исламофобии». Она предлагает провести национальную конференцию с широким участием профсоюзов, студентов, учителей, рабочих, журналистов, художников, религиозных лидеров, общественных организаторов, антирасистских организаций и аналитических центров. «Это позволит объединить и укрепить массовое движение против исламофобии и выработать официальное определение, которое мы можем лоббировать в правительстве, чтобы оно официально и легально приняло его», – говорит Маз Салим.

Павел Лапшин, аспирант Национальной металлургической академии Украины в Днепропетровске, приехал на стажировку в Бирмингем как победитель конкурса инженерных проектов, который проводился в 2011 году. Он был задержан 18 июля 2013 года по подозрению в совершении терактов в городах Уолсолл, Типтон и Вулверхэмптон в июне-июле 2013-го и через несколько месяцев дал признательные показания в Центральном уголовном суде Лондона. Кроме того, он признался в подготовке и совершении террористических актов возле мечетей в городах Уэст-Мидлендса. По словам детектива-суперинтенданта Шона Эдвардса, Лапшин объяснил убийство Мохаммеда Салима тем, что тот «не был белым», а целью террористической деятельности ставил разжигание расовой ненависти.

Причастность Лапшина к терактам была установлена после изучения записей с камер видеонаблюдения в Уолсолле. При обыске у него дома нашли детали для самодельных бомб и химикаты, а на ноутбуке – материалы ультраправого толка. Вскоре выяснилось, что он попадает под описание убийцы 82-летнего Мохаммеда Салима, который был зарезан 29 апреля в Бирмингеме, когда возвращался домой из мечети. Как отмечали в полиции Уэст-Мидлендса, Лапшин совершил убийство спустя всего пять дней после приезда в Великобританию.