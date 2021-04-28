В Польше во время матча чемпионата мира по шашкам между россиянкой Тамарой Тансыккужиной и представительницей Польши Натальей Садовской со стола убрали российский флаг. Сначала организаторы игры отклеили стикер с фамилией россиянки и изображением российского триколора, а затем унесли флаг, стоявший на столе.

Как пишет газета «Ведомости», это было указанием главы Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольда Баньки, и на этот шаг Варшава пошла из-за санкций WADA. «Позвонила женщина от имени бывшего министра спорта Витольда Баньки, и я получил четкое указание снять российский флаг даже несмотря на то, что партия продолжается», – рассказал экс-президент Европейской федерации шашек Яцек Павлицкий, убравший российский флаг.

Он добавил, что это был «некрасивый» жест, но при этом отметил, что выполнял требование WADA по итогам Лозаннского арбитража 2020 года. Речь идет о двухлетних санкциях Всемирного антидопингового агентства, согласно которым российские спортсмены на чемпионатах мира и Олимпийских играх не могут выступать под национальным флагом, а в их честь не может звучать государственный гимн.

В итоге эпизод с флагом был вырезан из трансляции матча. Партия завершилась победой польской стороны. По мнению официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, именно инцидент с российским триколором мог стать причиной поражения россиянки Тамары Тансыккужиной.

Со своей стороны президент Федерации шашек Польши Дамиан Решка уже принес извинения за произошедшее. «Прошу прощения за данную ситуацию. Нам сообщили, что мы должны сделать это немедленно, прямо во время игры, иначе Всемирное антидопинговое агентство (WADA) исключит Международную федерацию шашек уже сегодня», — сказал Решка.

Позже соперница Тансыккужиной Наталья Садовская убрала флаг Польши в знак солидарности с россиянкой в финале чемпионата мира. «Сейчас польская спортсменка из солидарности убрала польский флаг, обе спортсменки играют без флага, – сказал президент Федерации шашек России Анатолий Никитин. – Я считаю, что инцидент можно считать исчерпанным, так как польская сторона извинилась».

Тамара Тансыккужина является действующей чемпионкой мира по шашкам. Всего на ее счету шесть побед на мировом первенстве. Матч проходит в девять раундов, в каждом разыгрывается 12 очков. Победу одержит та спортсменка, которая первой наберет 54 очка, счет пока 32:16 в пользу Натальи Садовской.