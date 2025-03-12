ВОЙНА В УКРАИНЕ
1 мин чтения
В США пригрозили России «непреодолимой болью»
Американский сенатор Линдси Грэм пообещал разрушительные санкции и тарифные ограничения против партнеров Москвы, если Кремль не согласится на предложенное 30-дневное перемирие
В США пригрозили России «непреодолимой болью»
Линдси Грэм / TRT Russian
12 марта 2025 г.

Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм выразил надежду, что Россия согласится на «30-дневное перемирие» в Украине, и предупредил о тяжелых санкциях в случае отказа.

«Украина согласилась на предложение Соединенных Штатов по 30-дневному прекращению огня. Команда Трампа - молодцы. Надеюсь, Россия последует за ней. Если Россия откажется, мы должны наложить на нее санкции», — написал Грэм в социальной сети X.

Сенатор пригрозил, что будет добиваться введения санкций, предусмотренных Конгрессом, «которые не только повлияют на Россию, но и наложат санкции и тарифы на страны, которые покупают российские товары, в частности нефть, газ и уран».

«Россия уже давно должна почувствовать непреодолимую экономическую боль в результате своего грубого вторжения в Украину», — подчеркнул американский политик.

По итогам встречи в саудовском городе Джидда 11 марта Украина согласилась на немедленное введение 30-дневного режима прекращения огня при условии аналогичных действий со стороны России.

Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что такое временное прекращение огня важно, подчеркнув, что «это ни в коем случае не о замороженном конфликте».

Москва отреагировала сдержанно. Пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия «сама будет формировать свою позицию», а российские источники агентства Reuters сообщили, что президент Владимир Путин вряд ли примет американское предложение о 30-дневном прекращении огня.

Истории
Израиль истребляет палестинцев семьями
Израиль истребляет палестинцев семьями
Иран передаст России пусковые установки
Иран передаст России пусковые установки
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Хегсет не поедет в Израиль
Хегсет не поедет в Израиль
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Москва выдвинула условия для перемирия
Москва выдвинула условия для перемирия
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us