Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм выразил надежду, что Россия согласится на «30-дневное перемирие» в Украине, и предупредил о тяжелых санкциях в случае отказа.

«Украина согласилась на предложение Соединенных Штатов по 30-дневному прекращению огня. Команда Трампа - молодцы. Надеюсь, Россия последует за ней. Если Россия откажется, мы должны наложить на нее санкции», — написал Грэм в социальной сети X.

Сенатор пригрозил, что будет добиваться введения санкций, предусмотренных Конгрессом, «которые не только повлияют на Россию, но и наложат санкции и тарифы на страны, которые покупают российские товары, в частности нефть, газ и уран».

«Россия уже давно должна почувствовать непреодолимую экономическую боль в результате своего грубого вторжения в Украину», — подчеркнул американский политик.

По итогам встречи в саудовском городе Джидда 11 марта Украина согласилась на немедленное введение 30-дневного режима прекращения огня при условии аналогичных действий со стороны России.

Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что такое временное прекращение огня важно, подчеркнув, что «это ни в коем случае не о замороженном конфликте».

Москва отреагировала сдержанно. Пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия «сама будет формировать свою позицию», а российские источники агентства Reuters сообщили, что президент Владимир Путин вряд ли примет американское предложение о 30-дневном прекращении огня.