Правительство Кипра незаконно выдало около 3,5 тысячи паспортов родственникам состоятельных инвесторов в рамках программы предоставления гражданства ЕС в обмен на инвестиции. Об этом говорится в докладе независимой комиссии, на который обращает внимание агентство Associated Press.

Комиссия обнаружила, что больше половины из 6779 так называемых «золотых паспортов» кипрские власти оформили совершеннолетним родственникам инвесторов, несмотря на отсутствие законов, позволяющих это делать. В докладе отмечается, что правительство Кипра в этом случае неверно трактовало закон.

Кроме того, европейские паспорта выдавались топ-менеджерам иностранных и местных компаний несмотря на то, что они ничего не инвестировали в экономику страны. Члены комиссии пришли к заключению, что руководители фирм не могут считаться инвесторами, потому что они не являются владельцами компаний, которыми управляют.

Комиссия также обнаружила «серьезные недостатки» в процессе обработки заявок на получение «золотых паспортов» Министерством внутренних дел, в частности «полное отсутствие» базы данных для надлежащей проверки заявителей.

Кипр отменил программу получения гражданства через инвестиции в ноябре прошлого года. Это произошло после того, как в СМИ появилась информация о том, что кипрское правительство выдавало так называемые «золотые паспорта» подозреваемым и обвиняемым в преступлениях гражданам иностранных государств, в том числе россиянам.

Согласно расследованию телеканала Al Jazeera, за время действия программы предоставления европейского гражданства за инвестиции паспорт Кипра получили около 2,5 тысяч человек. Большинство из них, порядка 40%, составили россияне, но есть граждане и других постсоветских стран.

Среди россиян, ставших обладателями кипрских паспортов, числятся топ-менеджеры госбанков и госкомпаний, таких как ВТБ (Виталий Бузоверя, Алексей Яковицкий и Виктория Ванурина), Сбербанк (Максим Полетаев), РусГидро (Евгений Дод), бывшие госчиновники, депутаты и члены их семей (например, Владимир Христенко – сын экс-главы Минпромторга Виктора Христенко и пасынок вице-премьера Голиковой, замминистра экономического развития Игорь Рева, бывший губернатор Челябинской области Михаил Юревич и др.), а также лица, находящиеся в международном розыске (бывший владелец «Группы компаний 1520» Юрий Ободовский и бывший гендиректор «Межрегионгаза» Николай Горновский) и т. д.

В списках кипрских граждан фигурируют и украинцы – олигарх Олег Бахматюк, бизнесмен Вадим Шульман, бывший министр экологии Николай Злочевский, бывший (времен президентства Виктора Януковича) начальник Следственного управления налоговой милиции Анатолий Яковинец и жена бывшего министра обороны времен Януковича Павла Лебедева Людмила Лебедева.