ПОЛИТИКА
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Саакашвили увеличили срок
Суд в Грузии приговорил Михаила Саакашвили к четырем с половиной годам лишения свободы за незаконное пересечение границы, увеличив его общий срок до 12 лет и шести месяцев
Саакашвили увеличили срок
Михаил Саакашвили / Reuters
17 марта 2025 г.

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили получил еще один приговор. Суд Тбилиси назначил ему 4 года и 6 месяцев лишения свободы по делу о незаконном пересечении границы. С учетом предыдущих приговоров его общий срок составил 12 лет и шесть месяцев.

Адвокат Саакашвили Бека Басилаиа заявил, что судья не дал объяснений своего решения.

«Этим решением суд еще раз подчеркнул, что Михаил Саакашвили является политическим заключенным. Пока «Грузинская мечта» у власти, судебная система остается фарсом», – цитирует его Tbilisi Life.

По его словам, суд назначил практически максимальное наказание за пересечение границы.

«За последние годы я не встречал таких прецедентов. Логически можно предположить, что суд посчитал рецидивом тот факт, что предыдущие обвинения касались событий до пересечения границы», – добавил адвокат.

Ранее Саакашвили уже получал несколько приговоров. В 2018 году суд Тбилиси признал его виновным в злоупотреблении служебным положением и приговорил к трем годам лишения свободы. Позже тот же суд добавил шесть лет по делу об организации нападения на депутата Валерия Гелашвили.

12 марта 2025 года он получил еще три года за хищение 9 млн лари ($3,2 млн) из бюджета.

После ухода с поста президента в 2013 году Саакашвили покинул Грузию. Против него завели несколько уголовных дел: о разгоне протестов 2007 года, захвате телекомпании «Имеди», растрате бюджетных средств и организации убийства сотрудника Объединенного банка Грузии.

В 2021 году он тайно вернулся в Грузию перед выборами в органы местного самоуправления и был арестован 1 октября. После задержания объявил голодовку, а в 2022-2023 годах на видео из тюрьмы появлялся в истощенном состоянии. Его защита утверждает, что он был отравлен.

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