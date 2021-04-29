Между жителями села Ходжаи Ало Исфаринского района и села Кок-Таш Баткенской области Кыргызстана 28 апреля разгорелся конфликт. Причиной стала установка таджикскими властями камеры видеонаблюдения на электрическом столбе на водозаборе «Головной» для контроля за распределением воды.

Как пишет РБК, кыргызстанцы попросили убрать камеру со столба, находящегося на их территории, однако аким Исфаринского района Таджикистана Баховидин Баходирзода отказался выполнить просьбу, после чего началась драка. Люди закидывали друг друга камнями, были также слышны выстрелы, рассказали очевидцы. Один местный житель из Кок-Таша получил огнестрельное ранение в глаз. Всего за медицинской помощью обратились четыре человека.

По данным местных СМИ, накануне прошла встреча между главами Согдийской области Таджикистана и Баткенской области Кыргызстана. Стороны договорились урегулировать конфликт на уровне представителей области.

Между тем в Ак-Сайском, Ак-Татырском и Самаркандекском сельских округах в Баткенской области Кырыгзстана введен режим чрезвычайной ситуации в связи с инцидентом.

Сегодня днем поступили сообщения, что ситуация на границе остается крайне напряженной. Произошла перестрелка военных двух стран, увечья получили трое граждан Таджикистана, Минздрав Кыргызстана сообщает, что число пострадавших достигло 17, один из раненных впоследствии умер.

В соцсетях появились видео стягивающейся обоими государствами к границе военной техники. Все силовики Таджикистана переведены на казарменное положение.

Спецназ погранслужбы Кыргызстана сообщил, что взял под контроль таджикскую погранзаставу, откуда велся огонь. Военные Таджикистана провели атаку в районе села Кызыл-Бел. Жители приграничных сел Кыргызстана эвакуированы.

Бишкек и Душанбе выдвигают взаимные обвинения в эскалации конфликта. Принимаются меры для его локализации. Президент Кыргызстана Садыр Жапаров призвал сограждан к сдержанности и пообещал урегулировать ситуацию «с учетом добрососедских отношений и согласия».

Столкновения жителей сел, расположенных рядом с водозабором, происходили и раньше, напоминает «Радио Озоди». В 2014 году в одном из конфликтов с обеих сторон пострадали 9 человек.

Водозабор «Головной» был построен в 1960-х годах по заявке Кыргызской ССР.

Ранее глава кыргызстанской правительственной комиссии по демаркации и делимитации границы, председатель Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Камычыбек Ташиев заявил, что Бишкек и Ташкент договорились по всем неурегулированным вопросам государственной границы. «Все спорные участки на кыргызско-узбекской границе решены», – приводит его слова ТАСС.

Ташиев отметил, что спорных участков на границе двух государств «теперь нет», существуют «только кыргызская или только узбекская стороны». По его мнению, ни одна из сторон в ходе урегулирования пограничных вопросов «не выиграла и не проиграла», все решения принимались по обоюдному согласию. В целом, по его словам, Кыргызстану перейдет примерно 8 тысяч гектаров земель.

Протяженность совместной границы Кыргызстана и Узбекистана составляет около 1,38 тысячи километров. После развала СССР на ней образовались десятки спорных участков, достичь договоренности по ним не удавалось в течение почти 30 лет. Стороны начали активно вести работу по демаркации и делимитации общего участка границы в 2017 году.

В Центральной Азии ежегодно происходит в среднем более 10 приграничных конфликтов, включая вооруженные, причина которых – не решенный со времен СССР вопрос границ.