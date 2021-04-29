Английская премьер-лига (АПЛ) впервые в истории прервала матч после захода солнца из-за Рамадана, сообщает РБК-Спорт.

По данным издания, матч 33-го тура АПЛ «Лестер» – «Кристал Пэлас» был приостановлен в середине первого тайма, чтобы соблюдающие пост защитник «Лестера» Уэсли Фофана и полузащитник «Кристал Пэласа» Шейку Куйяте могли совершить ифтар (разговение).

Победу в игре одержал «Лестер» со счетом 2:1. Фофана после поединка поблагодарил АПЛ и всех участников матча на своей странице в Twitter. «Это и делает футбол прекрасным», – написал он.

Главный тренер «Лестера» Рой Ходжсон после матча сказал в интервью Sky Sports, что не видит проблемы в религиозности своих футболистов. «Я работал со многими игроками, преданными своей вере, и многим ребятам это придает силы», – отметил он.

Более того, Ходжсон собирался заменить Фофана после часа игры, чтобы тот спокойно поел на скамейке запасных. «Я подумал, что если смогу его заменить, то он поест на скамейке запасных», – отметил тренер «Лестера». Ходжсон добавил, что хотел таким образом защитить своего игрока.

В настоящее время «Лестер» занимает третью строчку в турнирной таблице английской премьер-лиги. Команда набрала 62 очка в 33 встречах. «Кристал Пэлас» находится на 13-м месте с 38 баллами, заработанными за 33 матча.

Ранее известный футболист, бывший полузащитник сборной ФРГ Месут Озиль передалТурецкому обществу Красного Полумесяца 100 тысяч евро в рамках специальной благотворительной кампании, посвященной Рамадану. Эти и другие собранные в ходе акции средства потратят на нужды 128 тысяч человек в разных странах мира. В частности, будут предоставлены продовольственные наборы 2 800 гражданам Турции, 1000 жителям Индонезии, 750 беженцам-рохинья в Бангладеш и т. д. Кроме того, в приюте для детей в Идлибе (Сирия) и в столице Сомали Могадишо на протяжении 30 дней будут ежедневно проводить ифтар (ужин разговения), а детям подарят игрушки.