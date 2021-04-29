Руководитель подконтрольной Москве городской администрации Ялты Янина Павленко после появления в соцсетях скандальных фотографий с ее ювелирными украшениями решила часть из них продать. При этом она пообещала передать вырученные средства местной школе.

Как передает РИА «Новости», ранее в Telegram-каналах появились сообщения и изображения Павленко с комплектами из колье и сережек. По предположениям авторов публикаций, элитные ювелирные украшения произведены французской компанией Van Cleef & Arpels. Общую стоимость изделий оценили в 20 миллионов рублей.

«Тут неожиданно ялтинской топ-новостью стал набор моих украшений – ожерелье, серьги и кольцо. Пишут, стоят они что-то около 14 миллионов рублей. В соцсетях я писала, что цена моего набора намного скромнее, но эксперты по ювелирным украшениям, я даже не знала, что их так много, не верят. И это замечательно. Отдам набор (б/у, но в хорошем состоянии) практически даром. За 2 миллиона. Торг уместен. Жду предложений в личку», – написала глава ялтинской мэрии на своей странице в Facebook.

По словам Павленко, раз история с украшениями стала публичной, то тратить вырученные деньги «тоже будем вместе». «Предлагаю что-то очень полезное на эту сумму сделать для ялтинской коррекционной школы, где была совсем недавно. Там учатся самые талантливые дети и работают профессиональные педагоги, а вопросов, которые надо решать – целый ворох», – добавила она.

После этого на руках чиновницы из аннексированного Крыма заметили часы, похожие на швейцарский аксессуар, стоимостью 8 миллионов рублей. По данным Telegram-канала «Постправда», это люксовый бренд Patek Philippe – Complication Chronograph 7071G-010 из белого золота с 116 бриллиантами за 108 тысяч долларов. Пользователи соцсетей выразили надежду, что Павленко продолжит свой благотворительный аукцион.

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