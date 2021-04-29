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Между Бишкеком и Душанбе разгорелся приграничный конфликт со стрельбой
На таджикско-киргизской границе произошла перестрелка военных двух стран, ранены трое граждан Таджикистана. Минздрав Кыргызстана сообщает, что число пострадавших достигло 15. Бишкек и Душанбе выдвигают взаимные обвинения в эскалации конфликта, разгоревшегося накануне из-за установки спорных камер на столбе водозабора. #Кыргызстан #Таджикистан #граница
Между Бишкеком и Душанбе разгорелся приграничный конфликт со стрельбой / Others
29 апреля 2021 г.
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