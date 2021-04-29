Между Бишкеком и Душанбе разгорелся приграничный конфликт со стрельбой

На таджикско-киргизской границе произошла перестрелка военных двух стран, ранены трое граждан Таджикистана. Минздрав Кыргызстана сообщает, что число пострадавших достигло 15. Бишкек и Душанбе выдвигают взаимные обвинения в эскалации конфликта, разгоревшегося накануне из-за установки спорных камер на столбе водозабора. #Кыргызстан #Таджикистан #граница