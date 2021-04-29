После окончания Второй Карабахской войны на первый план выходят политические и экономические задачи. Приоритетная цель для Баку, хотя об этом не принято говорить вслух, – восстановление контроля над теми территориями в Нагорном Карабахе, которые не сумела вернуть азербайджанская армия и куда вошли 2000 российских миротворцев. Мандат МС РФ рассчитан на пять лет, но уже сегодня заметно, что Баку торопит события и опасается, что статус-кво может быть заморожен на непонятное время. Азербайджанский МИД периодически критикует Ереван за отправку своих чиновников, депутатов и министров в Ханкенди по Лачинскому коридору. Претензия адресована в том числе и России, поскольку именно силы ФСБ охраняют Лачинский коридор.

Вторая приоритетная задача для правительства Ильхама Алиева – восстановление инфраструктуры. По факту речь идет не просто о восстановлении, а скорее об освоении земель, ибо в семи ранее оккупированных районах, как указывал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, не осталось ни одного живого здания, над которым можно было бы повесить флаг. Соответственно, на реанимацию возвращенных территорий потребуются огромные финансовые ресурсы. Кто-то говорит о миллиарде долларов, кто-то о сумме, равной ВВП Азербайджана, – около $60 млрд.

Масштаб и траты Алиева не пугают. Восстановление Карабаха – вопрос больше имиджевый, идеологический и исторический. Баку нужно сгладить эти дурные воспоминания и не просто превратить 20% своих территорий в обитаемые и населенные районы, а вернуть Карабаху роль «жемчужины» азербайджанской цивилизации, музыки и культуры. Жемчужина должна блестеть, а не валяться на минных полях.

Алиев через своего пресс-секретаря пообещал сделать все, чтобы поднять с колен разрушенные районы. «Под руководством президента Ильхама Алиева на освобожденных от оккупации территориях будут восстановлены все населенные пункты, построены современные села и города», – заявил в феврале Хикмет Гаджиев. Алиев уже сформировал команду по восстановительным работам. Созданы 17 рабочих групп и штаб под руководством главы администрации президента Азербайджана Самира Нуриева. Основное препятствие для начала строительных работ – мины. На очистку от различных боеприпасов всех территорий, по оценкам директора Института экономики Национальной академии наук Азербайджана Назима Иманова, уйдет 10 лет.

Чисто экономически восстановление Карабаха и семи районов может оказаться весьма выгодным проектом. Во-первых, не обязательно, что все 60 миллиардов долларов Баку будет выделять из своего бюджета или брать долг у иностранных кредиторов. Карабах сам может стать привлекательной площадкой для иностранных инвесторов. Как минимум тем странам, которые заняли позицию в поддержку принципа территориальной целостности — Турции, Венгрии и прибалтийским странам — Азербайджан пообещал даровать льготные условия для ведения бизнеса. В отличие от других стран, Турция готова по отдельным проектам выделять финансы безвозмездно. Так, при поддержке Турецкого агентства по сотрудничеству и координации (TİKA) облегчены условия жизни в селении Джоджуг Марджанлы. TİKA построило теплицы и наладило пчелиное хозяйство, а турецкие бизнесмены создали детские игровые площадки. Посол Турции в Баку Эркан Озорал отметил, что Турция продолжит поддержку Азербайджану и готова обеспечить его всем необходимым.

После своего восстановления Карабах, по оценкам все того же Иманова, будет приносить порядка 20% экономике Азербайджана ежегодно. Здесь есть благоприятные условия для ведения сельского хозяйства, разведения крупного рогатого скота и земледелия. К слову, за счет земледелия в Карабахе обеспечивалось 20% потребностей Армении в зерновых и электроэнергии. У региона есть потенциал для развития «зеленой энергии». Большие надежды в сельском хозяйстве возлагаются на Беларусь. Алиев хочет реализовать пилотный проект «умное село», и на встрече с белорусским президентом Александром Лукашенко он информировал его о том, что Карабах объявлен зоной зеленой энергии. Дополнительным источником доходов могут стать туристические курорты. Поклонники туризма устали от заезженных Таиланда, Бали, Египта и ищут новые места отдыха. Горы Карабаха прекрасно подходят как для зимнего туризма – здесь можно создать горнолыжные зоны, так и летнего.

Рентабельность проекту придаст и разработка месторождений редкоземельных металлов. По итогам войны Азербайджан взял под контроль 2/3 золоторудникового месторождения Зод в Кельбаджаре. Баку принадлежат теперь также залежи золота в Союдлю, Вежнели, и Гызылбулаге. Британская компания Anglo-Asian Mining уже готова приступить к их освоению. Судя по тенденции, цены на золото будут и дальше расти, так что горнодобывающая промышленность наряду с нефтяным сектором может стать одним из столпов азербайджанской экономики. Запасы золота на месторождении Зод оцениваются в районе в $14 млрд. Вот вам и деньги на восстановление региона. Карабах может восстановить себя за свой же счет.

Не стоит забывать о новых транспортных коммуникациях. В соответствии с трехсторонним заявлением 9 ноября 2020 года лидеров России, Азербайджана и Армении, должен быть открыт Нахичеванский коридор. Он нужен не только для связывания двух частей Азербайджана и прямого сообщения последнего с Турцией. Железная дорога и автомобильная дорога через Зангезур позволят связать теснее экономики Турции (плюс Европы) с Россией. Транзит означает рост доходов в казну Баку, что со своей стороны компенсирует вложения в Карабах. В этом направлении будет работать и аэропорт города Физули, основу которого Алиев уже заложил. Карабах будет новым транспортным узлом в регионе, в перспективе таким же значимым, как Тбилиси, Карс и Баку.

Поиск инвесторов займет определенное время. Алиев ждать не может. 700 тысяч беженцев должны вернуться на свою родину. Поэтому первые деньги уже зафиксированы в бюджете. Баку выделит 1,3 миллиарда долларов на «восстановление городов и сел» и создание современной инфраструктуры, включая дороги, связь, дома и соцобъекты. Вдобавок к этому энное количество денег выделят госкомпании и финансовые фонды Азербайджана. В одном из интервью Иманов говорил, что около 50 азербайджанских бизнесменов готовы даром инвестировать в Карабах без ожидания какой-то прибыли.

Что касается иностранных инвесторов, то интерес с их стороны уже отмечается. По данным Координационного штаба по централизованному решению вопросов на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана, 52 зарубежные компании из 12 стран отправили запрос для участия в реконструкции Карабаха. Это фирмы из Турции, России, Пакистана, Венгрии и Казахстана. Общее число обращений от физлиц и юрлиц достигает 409. «Среди них 104 (25%) обращения связаны с торговлей и оказанием услуг, 93 (23%) – с промышленностью, 69 (17%) – с АПК, 70 (17%) – со строительством, 34 (8%) – с туризмом, 5 (1,2%) – с образованием, 1 (0,2%) – с транспортом и логистикой и 33 (8,5%) – с другими направлениями», – заявили в штабе российскому информагентству «Интерфакс».

Азербайджан рассчитывает на участие и российских компаний. И об этом Алиев заявлял иностранным журналистам в конце февраля. «Россия и Азербайджан – это дружественные страны, поэтому, естественно, российские компании будут привлекаться. Они уже и сами могут проявлять интерес, потому что мы получаем уже заявки из различных стран по определенным видам работ», – сказал он. По словам Алиева, заявки из России уже поступают. Они связаны с предоставлением услуг по планированию городов, стройобъектов, дорог и мостов. «Объем работ огромный, территория более 10 тыс. квадратных километров освобождена. Для всех друзей Азербайджана хватит фронта работы», – добавил президент. Для России инвестиции в Карабах могут стать еще одним инструментом укрепления своего влияния на Южном Кавказе, наряду с миротворчеством.

Очевидно, что приоритет будет отдан только тем странам, которые либо поддержали Азербайджан, либо проявили рассудительность – нейтралитет. Поэтому французы, чья страна в лице Сената признала т.н. НКР, из списка инвесторов будут вычеркнуты. Однако в будущем ситуация может измениться. Все-таки Париж не разрубил все мосты, и президент Франции Эммануэль Макрон не принял рекомендацию парламента о признании НКР. Недавно издание Le Monde посоветовало Парижу действовать осторожнее на Южном Кавказе, не ставить исключительно на Ереван. Видимо, идеи, представленные в материале, являются не только личной позицией автора, а отражают новые тренды во французской политике. Не зря в Баку побывала делегация французских депутатов, туда собирается и глава МИД Жан Ив Ле Дриан. Нормализация между Анкарой и Парижем тоже сыграют положительную роль в этом процессе. Франция вела себя весьма недружественно, но экономический прагматизм, подкрепленный корректировками в дипломатии Парижа, может дать шанс второй экономике Европы, чтобы участвовать в амбициозных строительных проектах в Нагорном Карабахе.

По официальной оценке Баку, сейчас в Азербайджане насчитывается более 700 000 вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха и районов вокруг него. К 1994-му, по азербайджанской оценке, регион покинуло более 600 000 человек.