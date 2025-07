Армения и Кыргызстан оказались в числе стран с самыми низкими темпами вакцинации населения против короновируса, в то время как Украина и Грузия по этому показателю находятся на соседних c африканскими государствами позициях. Данные приводятся в опубликованном газетой The New York Times исследовании, проведенном Оксфордским университетом.

В документе отмечается, что в целом во всем мире было использовано более 1,08 миллиарда доз вакцины, что сопоставимо с 14 дозами на каждые 100 человек. Вместе с тем в программах вакцинации в разных странах существует значительный разрыв.

Для Украины этот показатель составляет 1,4%. Ее обошли такие африканские государства, как Малави, Ангола и Кения. При этом в Грузии вакцину получили всего 1,1% населения. Еще ниже в списке располагаются Армения и Кыргызстан с 0,1%.

Для сравнения: в Турции от коронавируса привиты около 16% населения, в Азербайджане – 9,5%, в России – 8,3%, в Казахстане – 5,9%. Уровень вакцинации в Беларуси и Узбекистане составляет 2,6% и 1,6% соответственно.

В пятерку лидеров по количеству вакцинированных граждан вошли Сейшелы, Израиль, ОАЭ, Сан-Марино и Чили.

Между тем в Африке зафиксирован самый низкий уровень вакцинации среди всех континентов. Некоторые страны там прививать население еще даже не начали.