Российские правоохранительные органы с 2016 года стали в 2,5 раза чаще просить суды о доступе к данным о соединениях между абонентами сотовой связи и втрое увеличили запросы по банковским данным граждан, сообщает РБК, ссылаясь на данные судебного департамента при Верховном суде.

Следственное действие «получение информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами» появилось в УПК в 2010 году, первая статистика по нему – в 2016-м.

В тот год в суды поступило 126,3 тысяч запросов на получение биллингов, в 2018 – 251 тысяча, а в 2020-м – 312,6 тыс.

Помимо этого, силовики стали чаще запрашивать информацию о банковских вкладах и счетах. В 2017 году было зарегистрировано 139,3 тыс. запросов на проведение мероприятий, связанных с ограничением банковской тайны, в 2020 году – 260 тысяч.

Однако количество запросов следственных органов на прослушку и доступ к переписке заметно снизилось: в 2015 году суды рассмотрели 243,8 тысячи ходатайств «о контроле и записи телефонных и иных переговоров», в 2020 году – всего 34 тысячи.

Данные о биллингах и контроле переговоров касаются действий, которые проводятся следователями, отмечает РБК.

Оперуполномоченные просят о прослушке гораздо чаще: ежегодно суды рассматривают порядка 600 тысяч ходатайств об «ограничении конституционных прав граждан на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений, передаваемых по сетям электрической и почтовой связи».

В 2019 году оперативники попросили об ограничении прав на тайну переписки и переговоров 514,8 тыс. раз, а в 2020 – 531,3 тыс.

Эксперты связывают снижение запросов на прослушку после 2015 года с развитием мессенджеров, в которые переместилось общение. Большинство из них используют сквозное шифрование.

Руководитель проекта «Сетевые свободы» Дамир Гайнутдинов связал рост запросов на биллинг с тем, что данные о соединениях могут дать силовикам много информации, даже если человек не пользуется голосовыми звонками и СМС.

«Мобильные телефоны, на которых установлены защищенные мессенджеры, по-прежнему вынуждены соединяться с базовыми станциями. Сведения об установлении соединений между пользовательским оборудованием, о геолокации, о времени соединения с конкретными базовыми станциями – весь этот огромный массив информации сейчас научились обрабатывать гораздо лучше, это чрезвычайно важные и информативные данные. Поэтому тут рост», – пояснил адвокат.

Рост количества запросов биллингов и данных о банковских счетах происходит на фоне общего снижения числа осужденных, а также уголовных дел и материалов, которые рассматривают суды. По сравнению с 2015 годом количество дел о преступлениях, которые суды рассмотрели по существу, снизилось в 2020 году почти на 200 тысяч, а количество ходатайств, представлений и жалоб в рамках уголовного судопроизводства, – на 400 тысяч.

Таким образом, на каждое доходящее до приговора уголовное дело приходится все больше мероприятий, связанных с получением информации, охраняемой банковской тайной, тайной переписки и переговоров.