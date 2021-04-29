ПОЛИТИКА
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Фрегат ВМФ РФ «Маршал Шапошников» чуть не подбил себя своей же крылатой ракетой
Во время проверки вооружений российского фрегата «Маршал Шапошников» крылатая ракета комплекса Калибр-НК не сумела поразить заданную цель и едва не подбила сам корабль: ее закрутило в петлю и она рухнула в воду в непосредственной близости от судна. Несколько дней назад «Маршал Шапошников» вернулся в состав Тихоокеанского флота после проведения ремонта и модернизации #Россия #запуск #провал
п4кувап / Others
29 апреля 2021 г.
Истории
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