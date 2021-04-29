Фрегат ВМФ РФ «Маршал Шапошников» чуть не подбил себя своей же крылатой ракетой

Во время проверки вооружений российского фрегата «Маршал Шапошников» крылатая ракета комплекса Калибр-НК не сумела поразить заданную цель и едва не подбила сам корабль: ее закрутило в петлю и она рухнула в воду в непосредственной близости от судна. Несколько дней назад «Маршал Шапошников» вернулся в состав Тихоокеанского флота после проведения ремонта и модернизации #Россия #запуск #провал