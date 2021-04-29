Государственное конструкторское бюро «Южное» в Днепре разрабатывает новую зенитно-ракетную систему «Кильчень», сообщает «Український мілітарний портал» со ссылкой на телепередачу Security Talks украинского телеканала «Апостроф TV».

В состав полкового комплекта «Кильчень» войдут до 6 пусковых установок, которые способны поражать аэродинамические цели на расстоянии до 280 км. Она сможет обстреливать до 12 целей одновременно, шесть из которых могут быть баллистическими, или 16 аэродинамических. Также будет обеспечена возможность одновременно наводить две управляемые ракеты на аэродинамическую цель или до четырех ракет на каждую баллистическую цель

Как заявил и.о. генерального директора КБ «Южное» Александр Кушнарев, «Кильчень» – это многоканальная система с высокоманевренной ракетой, которая строится на основе сетецентричности в управлении и машинного самообучения. Она будет использовать «мерцающие» («облачные») командные пункты.

ЗРС «Кильчень» станет «системой-оборотнем» благодаря возможности быстро изменять конфигурацию настроек, рассказал начальник отделения разработки, испытаний и эксплуатации средств автоматизации и обеспечения наземных и мобильных ракетных комплексов КБ Константин Корнеев. В ходе боевого применения она не будет иметь постоянную структуру, а ее порядок будет постоянно меняться.

««Сердце» – командные пункты – недостижимы противнику. Таких сердец несколько и часть из них находится в виртуальных структурах в «облаках». Такую автоматизированную систему управления почти невозможно уничтожить обычными средствами поражения», – пояснил Корнеев.

«Кильчень» будет обеспечивать «многорадарную» обработку информации, в ее составе будут радиолокационные станции обнаружения и целеуказания. Все РЛС украинского производства и используют X-, C- и S-диапазоны. В зенитной ракете системы «Кильчень» будет использоваться активная радиолокационная головка самонаведения миллиметрового диапазона.

Система сможет вести борьбу со всеми существующими и перспективными летательными аппаратами воздушного нападения, в том числе и теми, которые построены по технологии «стелс» в условиях интенсивного радиоэлектронного противодействия противника, отметил начальник группы проектного отдела КБ «Южное» Валерий Перьков.

В КБ «Южное» также создали моделирующий комплекс, на котором можно будет осуществлять «виртуальные пуски».

Министерство обороны Украины еще два года назад одобрило предложения по разработке комплекса, сказал Кушнарев, однако фактические работы по проекту так и не начались. При условии финансирования на основе нынешних наработок ЗРС «Кильчень» может быть создана в короткие сроки, считает глава предприятия.

Создание ЗРС «Кильчень» обойдется в четверть или треть стоимости американского комплекса Patriot (около $1 миллиарда). «Если на чашу весов с одной стороны положить стоимость комплекса Patriot – с другой стоимость 5-6 комплексов нашей системы «Кильчень», то 6 комплексов могут прикрыть от 250 до 500 километров границ Украины», – подчеркнул Кушнарев.

Ранее командующий Воздушными силами Украины Сергей Дроздов заявил, что до 2025 года приоритетом Воздушных сил должно стать перевооружение на новый зенитный ракетный комплекс средней дальности. Соответствующее задание отражено и в "Візії-2035" ("Видении-2035") Воздушных сил вооруженных сил Украины.