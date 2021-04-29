Газопровод «Турецкий поток», проходящий по дну Черного моря, в первый год своей работы был загружен почти на 43% от проектной мощности, следует из отчетности «Газпрома».

«В отчетном году по газопроводу транспортировано 13,51 миллиардов куб. м природного газа. Помимо турецких потребителей, получающих газ по первой нитке, в течение 2020 года по второй нитке газопровода российский газ также начали получать потребители Болгарии, Греции, Северной Македонии и Румынии», – сообщили в госкорпорации.

Поставки газа в Турцию по магистрали «Голубой поток» в 2020 году сократились до 8,76 миллиардов куб. м. В предыдущем году этот показатель составлял 11,1 миллиардов куб. м.

«Турецкий поток», по которому российский газ транспортируется в Турцию и далее на юг Европы, был открыт президентами России и Турции Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом 8 января 2020 года. В церемонии в Стамбуле также приняли участие президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр Болгарии Бойко Борисов.

В декабре 2020 года заработал маршрут транспортировки газа Россия – Турция – Болгария – Сербия. В дальнейшем газ из «Турецкого потока», пропускная способность которого составляет 31,5 миллиардов куб. м, дойдет до Венгрии и Словакии.

Газопровод «Голубой поток», также доставляющий газ из России в Турцию по Черному морю, заработал в 2003 году. Проектная мощность газопровода составляет 16 миллиардов куб. м газа в год.