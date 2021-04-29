ПОЛИТИКА
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«Союзнику Ататюрка тут не место»: в Ереване подожгли памятник Ганди
На прошлой неделе в столице Армении установили памятник Махатме Ганди, но до официального открытия его успели осквернить вандалы. Они мотивировали это тем, что индийский политический деятель отрицал так называемый «геноцид» армян
«Союзнику Ататюрка тут не место»: в Ереване подожгли памятник Ганди
Фото: Anna S. Hakobyan / Others
29 апреля 2021 г.

В Ереване неизвестные подожгли памятник индийскому политическому деятелю Махатме Ганди. Об этом сообщила общественная организация «Альтернативная мэрия Еревана» на своей странице в Facebook.

«Ганди был армяноненавистником и являлся союзником [Мустафы Кемаля] Ататюрка. Мы будем бороться за то, чтобы этот памятник был снесен. В Ереване ему не место», – гласит подпись к фотографиям.

Решение о возведении памятника Ганди было принято в прошлом году столичным советом старейшин, его установили на прошлой неделе. Официальное открытие еще не состоялось.

Пресс-секретарь мэра Еревана Акоп Карапетян подчеркнул, что в свое время инициатива об установке монумента Ганди поступила от МИД Армении. Решение было принято в контексте дружественных отношений между Арменией и Индией.

Идея была воспринята обществом неоднозначно: критики говорили о близких отношениях Махатмы Ганди с турецким руководством и об отрицании им факта так называемого «геноцида армян» в Османской империи.

24 апреля посольство Индии в Армении на своей страничке в Twitter разместило небольшую запись, где в частности говорилось, что в этот день в Армении отмечают 106-ую годовщину «геноцида» – был использован именно этот термин. Спустя несколько часов запись отредактировали, убрав слово «геноцид».

Теперь пост выглядит следующим образом: «24 апреля в Армении отмечают 106-ю годовщину армянского Дня поминовения павших. Посол К.Д. Девал почтил память мучеников этой великой трагедии и возложил венок к Мемориалу Цицернакаберд».

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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