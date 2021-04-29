В Ереване неизвестные подожгли памятник индийскому политическому деятелю Махатме Ганди. Об этом сообщила общественная организация «Альтернативная мэрия Еревана» на своей странице в Facebook.

«Ганди был армяноненавистником и являлся союзником [Мустафы Кемаля] Ататюрка. Мы будем бороться за то, чтобы этот памятник был снесен. В Ереване ему не место», – гласит подпись к фотографиям.

Решение о возведении памятника Ганди было принято в прошлом году столичным советом старейшин, его установили на прошлой неделе. Официальное открытие еще не состоялось.

Пресс-секретарь мэра Еревана Акоп Карапетян подчеркнул, что в свое время инициатива об установке монумента Ганди поступила от МИД Армении. Решение было принято в контексте дружественных отношений между Арменией и Индией.

Идея была воспринята обществом неоднозначно: критики говорили о близких отношениях Махатмы Ганди с турецким руководством и об отрицании им факта так называемого «геноцида армян» в Османской империи.

24 апреля посольство Индии в Армении на своей страничке в Twitter разместило небольшую запись, где в частности говорилось, что в этот день в Армении отмечают 106-ую годовщину «геноцида» – был использован именно этот термин. Спустя несколько часов запись отредактировали, убрав слово «геноцид».

Теперь пост выглядит следующим образом: «24 апреля в Армении отмечают 106-ю годовщину армянского Дня поминовения павших. Посол К.Д. Девал почтил память мучеников этой великой трагедии и возложил венок к Мемориалу Цицернакаберд».