Пресненский суд Москвы арестовал на два месяца руководителя Издательского дома «Умма» Асламбека Эжаева. Его обвиняют в финансировании терроризма, сообщил TRT на русском представитель его защиты. В отношении Эжаева избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца, до 27 июня.

Как отметил адвокат, следствие настаивает на том, что с 2012 года Эжаев якобы организовал сбор средств для организации финансирования террористической деятельности и перевел через Сбербанк Онлайн сумму в размере 34 млн рублей через неизвестных лиц.

На сайте Мосгорсуда сообщается, что мера пресечения в отношении Эжаева рассматривалась сегодня, 29 апреля, судьей Пресненского районного суда Москвы Кириченко К.Е. Вменяемая статья – ч.4 ст.205.1 («организация финансирования терроризма»).

ТГ-каналы, аффилированные с российскими силовыми структурами, сообщили 29 числа о задержании в Москве 58-летнего директора ООО «Издатель…». Как говорится в посте телеграм-канала «Опер слил», «по материалам, собранным оперативниками ФСБ и МВД России, 58-летний мужчина - генеральный директор ООО «Издатель (...)» оказывал содействие террористической деятельности с декабря 2012 года. В этих целях, он организовал сбор денежных средств через приложение Сбербанк Онлайн, и таким образом перевел террористам свыше 34 млн рублей».

Задержание Эжаева произошло утром 28 апреля в Москве в его квартире, где он проживает с семьей. Последний раз его телефон был активен в мессенджерах 28 числа в 6.19 утра. На своей странице в Facebook 27 апреля Эжаев опубликовал репост сообщения ПЦ Мемориал об апелляционном решении военного суда в Москве по аналогичному делу в отношении уроженца Северной Осетии Георгия Гуева.

Асламбек Эжаев считается одним из пионеров исламского книгоиздательства, в 2002 году он создал первый мусульманский издательский дом «Умма» (Ummah) благодаря которому тысячи мусульман получили возможность ознакомиться с классическими исламскими текстами: переводами смысла Корана и сборников хадисов, тафсирами, трудами ученых, а также книгами для женщин и детей, обучающими подкастами и т.д. Он принимал участие во многих судебных процессах против запретов исламской литературы.

В России в последние годы осуществляется системное преследование мусульманских активистов, филантропов, общественных и религиозных деятелей. Основание для преследования многих из них, например журналиста Абдулмумина Гаджиева, благотворителя Кемала Тамбиева, экономиста Георгия Гуева является статья о финансировании терроризма, которую называют репрессивной, позволяющей силовикам фабриковать уголовные дела, в которых суды не спешат разбираться.