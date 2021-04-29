Житель Екатеринбурга Сталин Саргсян пожаловался на дискриминацию из-за своего необычного имени: из-за него 55-летнего мужчину не хотят брать на работу.

В интервью Telegram-каналу Mash он рассказал, что его отец был убежденным сталинистом. В то время многих детей называли в честь генералиссимуса, но в год рождения Саргсяна – в 1966-м – вышел указ с требованием сменить подобные имена.

Однако отец Саргсяна отказался. «Я СССР не предал и эту тряпку я не приму. Умру с этим именем», – также подчеркнул екатеринбуржец.

Сталин признался, что за годы своей карьеры «успел получить несколько дипломов об образовании, отслужить в армии, стать водителем первого класса и наработать большой стаж».

«Я могу машины делать, разбирать догола, собирать, красить, жестянить, перебирать движки, редукторы, коробки», — перечислил свои таланты россиянин.

Однако в 2012 году у него начались проблемы с поиском работы и документами: со всех сайтов, куда он отправлял резюме, приходили отказы. Один из работодателей, по словам Саргсяна, заявил, что им требуются «20-летние сотрудники с опытом работы 7-10 лет».

Ранее солдат-срочник из Тывы Ондар Шойгу, проходящий службу в Ростове Великом, пожаловался в соцсетях на дискриминацию в армии по национальному признаку. По словам юноши, его и еще четырех тувинцев «третирует командование» из-за их национальности и фамилии, как у министра обороны страны.