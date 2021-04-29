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В Китае будут штрафовать за полупустые тарелки в кафе
Раньше в Китае думали над тем, как прокормить 1,5 млрд граждан, теперь – над тем, как бороться с расточительным использованием продуктов
В Китае будут штрафовать за полупустые тарелки в кафе
Фото: Reuters / Reuters
29 апреля 2021 г.

Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП, парламент) одобрил закон о борьбе с расточительным использованием продуктов питания, передает агентство «Синьхуа». Закон вступает в силу с 29 апреля.

Согласно закону, поставщики услуг общественного питания могут взимать с клиентов, которые оставляют чрезмерное количество пищевых отходов, плату за утилизацию, но соответствующий тариф должен быть четко обозначен заведением и известен посетителям. Рестораны также обязаны напоминать клиентам об обязанности бережливо относиться к продуктам

По официальной статистике властей КНР, ежегодно в городской индустрии общественного питания Китая около 18 миллиардов тонн продуктов питания расходуются впустую. Сообщается, что ежегодно Китай теряет около 35 миллиардов килограммов зерна на этапах хранения, транспортировки и переработки.

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что «расточительство в отношении продовольствия ужасает и огорчает», и распорядился пропагандировать среди жителей умеренность в еде. Китайский лидер призвал выработать у людей чувство стыда за то, что они расходуют продукты впустую.

После указа Си Цзиньпина в Китае запустили акцию «Чистая тарелка», к которой уже подключились миллионы людей. Пользователи делятся в соцсетях фотографиями или видео, демонстрируя, что вся еда была съедена.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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