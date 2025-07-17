ВОЙНА В ГАЗЕ
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Папа Лев XIV осудил израильский авиаудар по церкви
Понтифик выразил соболезнования пострадавшим и призвал к немедленному перемирию
Папа Лев XIV осудил израильский авиаудар по церкви
/ AFP
17 июля 2025 г.

Папа Лев XIV выступил с обращением после израильской атаки на католическую церковь Святого Семейства в Газе, укрывавшую сотни мирных жителей.

Он выразил «глубокую скорбь» и вновь призвал к немедленному прекращению огня, подчеркнув, что молится за утешение для скорбящих и исцеление раненых.

В письме, направленном через госсекретаря Ватикана кардинала Паролина, понтифик заверил приходскую общину в духовной поддержке. Настоятель храма отец Габриэль Романелли получил ранение ноги и был доставлен в больницу.

Церковь Святого Семейства — единственный католический храм в Газе.

Израильская армия ранее также наносила удары по другим зданиям религиозного культа, включая баптистскую церковь и православный храм Святого Порфирия.

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