Папа Лев XIV выступил с обращением после израильской атаки на католическую церковь Святого Семейства в Газе, укрывавшую сотни мирных жителей.

Он выразил «глубокую скорбь» и вновь призвал к немедленному прекращению огня, подчеркнув, что молится за утешение для скорбящих и исцеление раненых.

В письме, направленном через госсекретаря Ватикана кардинала Паролина, понтифик заверил приходскую общину в духовной поддержке. Настоятель храма отец Габриэль Романелли получил ранение ноги и был доставлен в больницу.

Церковь Святого Семейства — единственный католический храм в Газе.

Израильская армия ранее также наносила удары по другим зданиям религиозного культа, включая баптистскую церковь и православный храм Святого Порфирия.