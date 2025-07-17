17 июля 2025 г.
Папа Лев XIV выступил с обращением после израильской атаки на католическую церковь Святого Семейства в Газе, укрывавшую сотни мирных жителей.
Он выразил «глубокую скорбь» и вновь призвал к немедленному прекращению огня, подчеркнув, что молится за утешение для скорбящих и исцеление раненых.
В письме, направленном через госсекретаря Ватикана кардинала Паролина, понтифик заверил приходскую общину в духовной поддержке. Настоятель храма отец Габриэль Романелли получил ранение ноги и был доставлен в больницу.
Церковь Святого Семейства — единственный католический храм в Газе.
Израильская армия ранее также наносила удары по другим зданиям религиозного культа, включая баптистскую церковь и православный храм Святого Порфирия.