Международный саммит Future AI Summit 2025, проходящий в Стамбуле, посвящен теме «Преобразование». Впервые за всю историю подобных мероприятий всю концепцию, содержание и список участников сформировал искусственный интеллект.
Открытие провела цифровая ведущая Люсия, работающая на базе ИИ. В своем приветствии она отметила символичность темы: «Я была гусеницей, а стала бабочкой».
По словам заместителя председателя BAU Global Сердара Шенеля, ИИ не только изменяет технологии, но и трансформирует саму структуру общества. Он отметил, что саммит проходит в Стамбуле — на пересечении Европы, Азии и Африки, что символично для глобального диалога о будущем.
Ректор Университета Бахчешехир Эсра Хатыпоглу в своей речи подчеркнула важность человекоцентричного подхода в эпоху ИИ: «Обсуждая нейросети, алгоритмы и их влияние на общество, мы всегда должны помнить: технологии должны служить человеку, а не наоборот».
Член Попечительского совета BAU Сайгын Шенель подчеркнул, что саммит выходит за рамки технологического форума и становится платформой для обсуждения социальных и культурных трансформаций.
Исполнительный директор Института ООН по обучению и исследованиям (UNITAR) Мишель Джайлс-МакДонноу в видеопослании отметила важность мероприятия для глобального сотрудничества.
По словам заместителя главы Huawei Cloud Europe Дженис Пенг, экономика ИИ может достичь 22 трлн долларов, а число новых рабочих мест превысит 19 млн.
В интервью агентству «Анадолу» Сердар Шенель добавил, что ИИ уже меняет здравоохранение, сельское хозяйство, градостроительство и другие сферы.
«ИИ уже разрабатывает семена. Городская инфраструктура начинает строиться с учетом ИИ. Всё, к чему прикасается человек, будет трансформироваться», — сказал он.
Саммит Future AI Summit продлится два дня. В его рамках запланированы 36 мероприятий с участием 120 спикеров. Представители индустрии, стартапов, научных кругов и студенты встретятся на стендах, чтобы обсудить ключевые направления развития искусственного интеллекта и его влияние на общество.