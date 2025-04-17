ТУРЦИЯ
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В Турции обсудят, как ИИ меняет общество
В Стамбуле стартовал международный саммит Future AI Summit 2025, организованный Университетом Бахчешехир
В Турции обсудят, как ИИ меняет общество
Открытие саммита провела цифровая ведущая Люсия / AA
17 апреля 2025 г.

Международный саммит Future AI Summit 2025, проходящий в Стамбуле, посвящен теме «Преобразование». Впервые за всю историю подобных мероприятий всю концепцию, содержание и список участников сформировал искусственный интеллект.

Открытие провела цифровая ведущая Люсия, работающая на базе ИИ. В своем приветствии она отметила символичность темы: «Я была гусеницей, а стала бабочкой».

По словам заместителя председателя BAU Global Сердара Шенеля, ИИ не только изменяет технологии, но и трансформирует саму структуру общества. Он отметил, что саммит проходит в Стамбуле — на пересечении Европы, Азии и Африки, что символично для глобального диалога о будущем.

Ректор Университета Бахчешехир Эсра Хатыпоглу в своей речи подчеркнула важность человекоцентричного подхода в эпоху ИИ: «Обсуждая нейросети, алгоритмы и их влияние на общество, мы всегда должны помнить: технологии должны служить человеку, а не наоборот».

Член Попечительского совета BAU Сайгын Шенель подчеркнул, что саммит выходит за рамки технологического форума и становится платформой для обсуждения социальных и культурных трансформаций.

Исполнительный директор Института ООН по обучению и исследованиям (UNITAR) Мишель Джайлс-МакДонноу в видеопослании отметила важность мероприятия для глобального сотрудничества.

По словам заместителя главы Huawei Cloud Europe Дженис Пенг, экономика ИИ может достичь 22 трлн долларов, а число новых рабочих мест превысит 19 млн.

В интервью агентству «Анадолу» Сердар Шенель добавил, что ИИ уже меняет здравоохранение, сельское хозяйство, градостроительство и другие сферы.

«ИИ уже разрабатывает семена. Городская инфраструктура начинает строиться с учетом ИИ. Всё, к чему прикасается человек, будет трансформироваться», — сказал он.

Саммит Future AI Summit продлится два дня. В его рамках запланированы 36 мероприятий с участием 120 спикеров. Представители индустрии, стартапов, научных кругов и студенты встретятся на стендах, чтобы обсудить ключевые направления развития искусственного интеллекта и его влияние на общество.

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