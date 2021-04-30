ТУРЦИЯ
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Кремль: НАТО и США обеспокоены суверенным курсом Турции
Вашингтон пытается «прикрикнуть» на Анкару, в частности, из-за российских ЗРК С-400. США предпочли бы более податливую Турцию, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Кремль: НАТО и США обеспокоены суверенным курсом Турции
Фото: Reuters / Others
30 апреля 2021 г.

Приверженность Турции суверенному курсу вызывает обеспокоенность у США и НАТО, поэтому они выступают с резкими заявлениями в адрес Анкары. Такое мнение озвучил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 29 апреля в эфире программы «Большая игра».

«Турция и приверженность Турции суверенному курсу развития достаточно уверенная – это в целом предмет для повышенного внимания и, наверное, обеспокоенности в НАТО. И, конечно, это предмет для обеспокоенности США, и то, как США пытаются прикрикнуть на Анкару из-за истории с [российскими зенитными комплексами] С-400 и за другие действия Анкары, конечно, отчетливо говорит, что то, как [президент Турции Реджеп Тайип] Эрдоган уверенно ведет Турцию вперед, Вашингтону не нравится, они предпочли бы более податливую Турцию», – отметил Песков.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, комментируя недавнее высказывание американского коллеги по так называемому «геноциду армян», заявил, что Джо Байден использовал необоснованные, несправедливые и далекие от действительности заявления о болезненных событиях, произошедших более века назад.

«Если вы говорите о геноциде, то посмотрите в зеркало и дайте оценку себе», – заявил турецкий лидер в телеобращении по итогам заседания Кабмина республики.

Глава турецкого государства выразил уверенность, что заявление Байдена о «геноциде» было сделано под давлением радикальных армянских кругов и антитурецких групп. Он подчеркнул, что высказывания президента США «не имеют исторической и правовой основы».

В ответ на выступление Байдена глава входящей в правящую коалицию Партии националистического движения Турции Девлет Бахчели также предложил начать использовать российские зенитно-ракетные комплексы С-400. «Мы считаем, что отношения Турции с США находятся на историческом перепутье. В ответ на заявления Байдена мы первым делом должны активировать С-400, вернуть деньги за [американские] истребители F-35», – отметил Бахчели.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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