Гран-при Турции заменит этап в Канаде в календаре сезона чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1», сообщила пресс-служба «Формулы-1». Гонка в Северной Америке, которая должна была пройти с 11 по 13 июня, отменена второй год подряд из-за коронавируса.

«Хотя нас разочаровывает, что мы не сможем приехать в Канаду в этом сезоне, мы рады подтвердить, что Турция примет Гран-при в 2021 году после потрясающей гонки в прошлом сезоне», – сказал исполнительный директор «Формулы-1» Стефано Доменикали.

По его словам, все фанаты «взволнованы драматическим началом сезона, а в Турции отличная трасса, которая обеспечивает бескомпромиссные сражения».

«Я хочу поблагодарить промоутера и власти Канады за все их усилия в последние недели, но ситуация сделала наши планы невозможными, – добавил Доменикали. – Я также хочу поблагодарить промоутера и власти Турции за их постоянную готовность провести гонку «Формулы-1».

Гран-при Турции проводился шесть лет подряд с 2005 по 2011 год, но затем был исключен из календаря. В прошлом году этап в Турции вернули, решение было принято на фоне пересмотра программы соревнований из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Победителем Гран-при Турции 2020 года стал британец Льюис Хэмилтон. Этот успех принес ему седьмой чемпионский титул.

Календарь нынешнего сезона состоит из 23 гонок. Предстоящий этап пройдет с 30 апреля по 2 мая в Португалии.