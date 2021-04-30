Президент Кыргызстана Садыр Жапаров одобрил идею открытия игорной зоны в Иссык-Кульской области – на ее территории предлагается разрешить работу казино. Глава государства также намерен предложить расширить этот опыт на областные центры и столицу страны – Бишкек.

«Я поручил аппарату президента внести предложение в Жогорку Кенеш [парламент] о том, чтобы открыть их во всех регионах страны – в Бишкеке и столицах областей», – сказал Жапаров в интервью телеканалу «Пирамида» в прошлый понедельник.

При этом президент подчеркнул, что предлагает открыть казино только для иностранцев. Гражданам Кыргызстана туда вход будет запрещен.

«Казино работали до 2015 года, любой гражданин мог поиграть. Бывали случаи, когда дети сутками находились там. Некоторые депутаты под предлогом этого запугивали владельцев казино. Они требовали «отмечаться», приносить им миллионы долларов, но когда владельцы казино отказались, объясняя, что они и так платят налоги государству, их работу запретили. Я предлагаю запретить вход в казино гражданам Кыргызстана, они откроются только для иностранцев», – отметил он.

Деятельность казино в Кыргызстане, напоминает «Радио Азаттык», запрещена с 1 января 2012 года. В 2015 году приостановили работу тотализаторы и букмекерские конторы.

21 апреля 2021 года депутаты Жогорку Кенеша в первом чтении одобрили законопроект об открытии казино на территории Иссык-Кульской области. Согласно документу, на базе аэропорта «Тамчи» выделят большой участок, где построят несколько гостиниц и игорных домов. По закону, казино будут работать только в этом районе, гражданам Кыргызстана туда вход будет запрещен.

Ранее игорный бизнес легализовали в Украине. Верховная Рада 14 июля приняла закон «О государственном регулировании деятельности организации и проведения азартных игр», легализующий в стране игорный бизнес. Идею поддержали 248 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

В соответствии с законом, на территории Украины разрешается ведение лишь нескольких видов игорного бизнеса, а именно организация азартных игр в казино и онлайн-казино, прием ставок в букмекерских конторах, в том числе через интернет, открытие залов игровых автоматов, проведение онлайн-игр в покер.

Казино в Украине разрешается открывать в крупных пятизвездочных отелях в городах, на территории загородных комплексов, где расположены пятизвездочные отели, а также на территории специальных игорных зон, которые будут создаваться по решению правительства страны. Не допускается участие в азартных играх молодых людей, не достигших 21 года, недееспособных и ограниченно-недееспособных людей, лиц в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.