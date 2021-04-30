Арестовали основателя крупнейшего в РФ исламского издательства

Директора издательского дома «Умма» Асламбека Эжаева арестовали по обвинению в финансировании терроризма. Следствие объявило его участником глубоко законспирированной ячейки ИГ. Конфликт с силовиками начался у бизнесмена с выпуска перевода смыслов Корана на русский язык Эльмира Кулиева. Правозащитники и общественность сразу же стали говорить о сфабрикованности дела #Эжаев #арест #Коран