ПОЛИТИКА
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Арестовали основателя крупнейшего в РФ исламского издательства
Директора издательского дома «Умма» Асламбека Эжаева арестовали по обвинению в финансировании терроризма. Следствие объявило его участником глубоко законспирированной ячейки ИГ. Конфликт с силовиками начался у бизнесмена с выпуска перевода смыслов Корана на русский язык Эльмира Кулиева. Правозащитники и общественность сразу же стали говорить о сфабрикованности дела #Эжаев #арест #Коран
ацвыму / Others
30 апреля 2021 г.
Истории
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