ПОЛИТИКА
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Во Владивостоке женщина зарезала мужа, двух детей и ушла в кино
Третьего малыша спасло то, что в момент семейной ссоры он был в детском саду. Другие дети были обезглавлены, в квартире обнаружили и труп их отца. Подозреваемую задержали в кинотеатре
Во Владивостоке женщина зарезала мужа, двух детей и ушла в кино
Фото: «Комсомольская правда» / Others
30 апреля 2021 г.

Жительница Владивостока Екатерина в ходе семейной ссоры 29 апреля убила своих малолетних детей и мужа. По факту преступления возбуждено уголовное дело по п. «а, в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, в том числе малолетнего), сообщает управление СК РФ по Приморскому краю.

В квартире на улице Толстого было «обнаружено тело 40-летнего мужчины и двух его пятилетних детей с признаками насильственной смерти – колото-резаными ранами». По данным СМИ, в семье есть еще один, третий ребенок в возрасте пяти лет. В момент трагедии он находился в детском саду.

Как утверждает источник «Комсомольской правды», подозреваемая во время расправы пыталась обезглавить малышей. После убийства она сложила тела детей в сумку, а под труп супруга подложила целлофан. Заметая следы, женщина отмыла полы в квартире от крови. После чего, по предварительным данным, она отправилась в кинотеатр.

Мать погибших детей была задержана по горячим следам и допрошена. «Решается вопрос об избрании в отношении нее меры пресечения. Назначен ряд судебных экспертиз: медицинская, дактилоскопическая, молекурярно-генетическая и психолого-психиатрическая», – говорится в пресс-релизе ведомства.

Утверждается, что в семье долгое время был разлад. Близкие говорят, что некие «отклонения» появились в поведении Екатерины после родов. Ее муж периодически забирал детей и отвозил их к родственникам в ЗАТО Фокино, добавили они.

В прошлом году Екатерина поставила в социальных сетях статус «разведена», знакомые утверждают, что она искала «нового молодого ухажера».

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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