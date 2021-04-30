Реальные доходы россиян падают не так стремительно, как во многих других странах, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя данные Росстата.

Снижение доходов россиян стало следствием экономического кризиса из-за пандемии коронавируса, считает спикер Кремля. По его словам, меры правительства позволяют минимизировать негативные последствия этого кризиса, но «полностью избавить» от последствий пандемии, «к сожалению, эти меры не могут».

«Все страны сейчас переживают последствия пандемического кризиса, последствия, которые связаны с кризисными явлениями в экономике. Естественно, мы не можем быть свободными, к сожалению, от этих негативных последствий... Но работа ведется, падение минимизировано, во многих странах ситуация хуже. И мы все-таки рассчитываем, что в течение этого года подобное падение удастся остановить», – отметил Песков.

Накануне Росстат опубликовал доклад, согласно которому в первом квартале 2021 года реально располагаемые доходы граждан ускорили падение: они снизились на 3,6% по сравнению с 0,9% в четвертом квартале 2020-го.

В то же время номинальные денежные доходы на душу населения в России в I квартале года выросли на 3% и составили 32 612 рублей.

Ранее президент страны Владимир Путин в своем послании к Федеральному собранию заявил, что высокие темпы инфляции, наблюдаемые с конца 2020 года, «съедают доходы граждан».

В марте компания NielsenIQ опубликовала исследование, согласно которому доходы россиян на фоне пандемии упали больше, чем в среднем по миру. Дмитрий Песков назвал «выводы, к которым пришли авторы этой публикации», неверными.