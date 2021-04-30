ТУРЦИЯ
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Турция лидирует по производству взрывчатых веществ нового поколения
Нынешняя политическая ситуация стала толчком для отечественного производства авиабомб, боеприпасов, ракет и боеголовок в Турции
Турция лидирует по производству взрывчатых веществ нового поколения
Фото: АА / AA
30 апреля 2021 г.

Турецкая Республика больше не будет зависеть от внешних поставок в плане обеспечения своих Вооруженных сил авиабомбами, боеприпасами, ракетами или боеголовками, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

«Недавние события, а также явные и скрытые эмбарго, которым мы подверглись, создали необходимость в производстве такой важной продукции в нашей стране», – сказал глава государства на церемонии открытия завода по производству энергоматериалов на базе предприятия Barutsan при оборонной компании MKEK.

Эрдоган отметил, что благодаря этому заводу Турция вошла в высшую лигу в производстве взрывчатых веществ нового поколения.

По его словам, власти страны намерены в кратчайший срок превратить Турецкий институт механической и химической промышленности в структуру, которая в тесном сотрудничестве с частным сектором будет удовлетворять все потребности армии.

Президент добавил, что модульные пороховые системы, которые Турция раньше импортировала, теперь также будут производиться внутри страны.

Ранее Реджеп Тайип Эрдоган говорил о том, что Турции удалось войти в число немногих стран, обладающих технологиями ракет класса «воздух-воздух».

В стране были успешно завершены испытания ракеты Bozdoğan, разработанной в рамках проекта Göktuğ.

ИСТОЧНИК:AA
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