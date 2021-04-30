Одобренный Госдумой законопроект о контроле властей за просветительской деятельностью спровоцировал в обществе очередную бурную дискуссию, что, стоит отметить, сопровождает уже все принимаемые в последнее время законы. И причина тому, по мнению экспертов, – неуверенность власти в своей борьбе с несистемной оппозицией, которая проецируется на все сферы социальной жизни.

Однако данная инициатива получила резкое и реальное сопротивление не только представителей СМИ и академических кругов, которые ранее не были замечены в критике властей, но и Счетной палаты – аудиторы дали отрицательное заключение на одобренный в окончательном чтении парламентом законопроект, посчитав, что его реализация приведет к ограничению деятельности организаций гражданского общества.

21 апреля Минпросвещения опубликовало для общественного обсуждения документ, который разрабатывают в дополнение одобренного законопроекта, – за короткое время он собрал рекордное число дизлайков. Постановлением правительства хотят ввести минимальный опыт просветительства для лекторов в два года, а также длительный медосмотр. От организаций потребуют отсутствия долгов по налогам и сборам, а еще они не должны быть включены в реестр некоммерческих организаций – иностранных агентов.

К критике законодательства присоединились представители бизнеса – IT-сектора, которые опасаются, что из-за новых правил им придется отказаться от подготовки кадров в школах и университетах. 29 апреля сотрудничающие с властями ассоциации интернет-компаний написали обращение в Минцифры с просьбой вывести из-под действия закона точные науки и продолжить обсуждение. Формулировки в нормативных актах даже попросили уточнить в РПЦ. В правительстве обещали подумать. Однако специалисты уверены: размытость формулировок в постановлении останется даже в случае его доработки, поскольку такие лазейки используются именно для борьбы с оппозицией.

«Цензура» и «затыкание каналов информации»

Президиум Российской академии наук (РАН) с самого начала призывал отозвать законопроект. Член президиума РАН Михаил Пиотровский, директор Государственного Эрмитажа, президент Союза музеев России, сказал: «Что касается просвещения, то нам всем предстоит большая борьба, потому что всем понятно, для чего принимается этот закон и какие у него политические цели. И пока эти цели есть, никто не слушает спокойно, а говорят: «Ну ладно, вас точно же не будет касаться». Надо сделать так, чтобы нас не касалось, чтобы не касалось всякого нормального просвещения, а осталось для разной политической пропаганды». Таким образом профессор Пиотровский, который на двух последних президентских выборах был доверенным лицо Путина, явно намекнул на борьбу властей с оппозиционными платформами.

Другие академики РАН и вовсе не стесняются в выражениях. Доктор биологических наук и профессор РАН Александр Марков назвал эту инициативу цензурой и «затыканием каналов информации». Астрофизик и профессор РАН Сергей Попов считает, что новое положение Минпросвещения – иллюстрация того, что чиновники не понимают, как на деле осуществляется просветительская деятельность. Например, даже то, что большинство просветительских мероприятий носит разовый характер. Или то, что эти мероприятия предназначены в равной степени как для школьников, так и для взрослых людей. Поэтому, полагает профессор, безрассудно предъявлять ко всем просветителям единые требования: «У них в голове одна картина: что человек каждый день будет приходить и 14-летним школьникам рассказывать о Навальном».

Не промолчал и скандально известный депутат Госдумы, ура-патриот Виталий Милонов, который опубликовал целую статью, где хотел защитить законопроект и объяснить людям, в том числе академикам, что они все не так поняли. Но вместо этого он лишь подтвердил, что поправки направлены на борьбу с оппозицией, включая команду осужденного Алексея Навального. «Представьте: на лекцию известного астронома никто не приходит, потому что все побежали слушать оппозиционного политика, решившего порассуждать о космосе», – написал он.

У науки опускаются руки

Официально необходимость разработки поправок в закон «Об образовании» обусловлена отсутствием в действующем законодательстве положений, которые определяли бы правовые основы просветительской деятельности, порядок ее осуществления и требования к участникам. Законодатель внезапно решил, что этот правовой пробел может привести или уже приводит к бесконтрольной антироссийской пропаганде под видом просветительской деятельности среди школьников и студентов.

Поэтому, согласно шокировавшим общественность законодательным изменениям, выступать с лекциями в научных, образовательных и культурных учреждениях не должны и не смогут юрлица-иноагенты, люди без двухлетнего опыта просветительской работы, люди с определенными видами судимостей и имеющие задолженности по налогам.

Причем даже на людей, которые хотят разово провести лекцию, мастер-класс, кинопоказ или круглый стол, будут накладываться те же требования, что и на педагогов. Последние обязаны предоставлять работодателю справки об отсутствии судимости и медицинских противопоказаний из наркологического и психдиспансера.

Другая бюрократическая преграда, которую создали поправки – заключение договора с организацией, где будет проходить просветительское мероприятие. Лектору нужно будет оформлять, привозить на подпись, проводить через бухгалтерию и отдел кадров документ о тематике выступления, месте проведения, помещении и т.д. Сейчас это делается согласно устной договоренности.

Но Минпросвещения в своем добавочном постановлении строго определило не только формы просветительной деятельности, но и направления.

«Фашистский корпоративизм»

Руководитель интернет-издания «It’s My City» Дмитрий Козелев, который тщательно ознакомился с постановлением правительства, замечает: «Просветительской деятельностью» правительство предлагает считать опять же вообще все: от «распространения знаний о гражданских правах, свободах и обязанностях человека» до «распространения знаний о здоровом образе жизни». А также «распространение знаний о психологии человека, выборе жизненного пути, профессии, отвечающей индивидуальным способностям, склонностям и интересам человека», «популяризация достижений современной науки и техники, лучших образцов отечественной и мировой культуры» и т.п. То есть тренеры по йоге, бьюти-блогеры, DIY-видеоролики, кулинарные курсы, коучи, даже обзорщики фильмов и игр, – все попадут под это определение».

Смягчающее обстоятельство – контролировать просветительскую деятельность должно не государство напрямую, а организации образования, науки и культуры, с которыми заключены договоры. «А вот их уже контролирует государство, – говорит Козелев. – Кажется, это нечто вроде фашистского корпоративизма – никто не может действовать самостоятельно, индивидуально, а только в составе организаций-корпораций, которые уже контролирует государство».

Профессор РАН Сергей Попов убежден, что единственное, в чем преуспеет новая инициатива Минпросвещения – в наведении страха. Как следствие, упадет качество и количество лекций, потому что те же преподаватели попросту не будут хотеть проходить через всю лоббируемую бюрократию. «Положение исключит или сделает неоправданно трудными огромное количество просветительских проектов. Большие фестивали науки, проводимые университетами, например, будут невозможны», – заключает Попов.

«Война на уничтожение»

Эксперты по внутренней политике отмечают, что в последнее время Кремль стал делегировать функционерам и силовикам довольно серьезные полномочия, хотя раньше те боялись проявлять инициативу. Ввиду этого силовые структуры проявляют все больше самостоятельности и закручивают гайки даже там, где сам Кремль может посчитать, что это перебор. Обновленный в части просветительской деятельности закон «Об образовании» должен вступить в силу 1 июня 2021 года. То, что вызвавшие огромный резонанс в обществе поправки будут приняты, вопрос времени. Экономист и политик Сергей Жаворонков отмечает: «Как известно, законопроекты, вносимые печально известной группой депутатов (В. Климов, И. Яровая, В. Пискарев и т.п.), – это фактически законопроекты ФСБ, и исход их принятия предопределен».

Политолог, бывший руководитель аналитического департамента Центра политических технологий Татьяна Становая полагает, что, «возможно, в 2017-2018 годах в руководстве страны стало созревать понимание, что внесистемный статус оппозиции больше не означает изоляции, и прежние методы сдерживания через блокирование участия в выборах оказываются неэффективными и недостаточными». Она уверена, что тогда у российской власти появился спрос на более жесткие, более надежные механизмы купирования политических рисков.

Заслуженный профессор МГУ, экс-директор Федерального института развития образования и член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Александр Асмолов считает, что власть не спрогнозировала системных рисков для России в связи с поправками о просвещении, увлекаясь «шпиономанией в сфере науки и образования и поисками иноагентов». По мнению Асмолова, российские власти могут «оказаться перед всем миром унтер-офицерской вдовой, которая сама себя выпорола». Он напомнил, что недавно президент РАН Александр Сергеев сетовал на отток российских учёных за границу, и новые правила, касающиеся просветителей, усилят эту тенденцию. В свою очередь, политолог Аббас Галлямов в интервью NEWS.ru не исключает, что публикация проекта «подзаконного» постановления Мишустина – это одна из первых резко негативных политических историй, связанных с именем нынешнего премьера, и речь может идти об «осознанной стратегии» аппаратных конкурентов главы кабмина.