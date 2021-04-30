Посольство США в России сократит штат сотрудников на 75%
ПОЛИТИКА
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Посольство США в России сократит штат сотрудников на 75%С 12 мая дипмиссия США практически перестанет выдавать визы, но, по мнению Кремля, «ничего не меняется». МИД России посоветовал американскому посольству открыто заявить о том, что они «не умеют и не хотят работать»
Фото: ТАСС / Others
30 апреля 2021 г.

Посольство США в РФ прекратит обработку заявок на неиммиграционные визы (за исключением дипломатических поездок) и сократит свой штат на 75% в связи с запретом на наем иностранных граждан.

С12 мая дипмиссия практически перестанет оказывать услуги за исключением экстренных случаев с гражданами США и экстренной выдачи виз россиянам в крайне редких ситуациях, когда речь идет о жизни и смерти или истекает срок действия иммиграционной визы.

Кроме того, посольство рекомендует американским гражданам покинуть Россию до 15 июня, если их российская виза истекает.

23 апреля стало известно о том, что российские власти намерены запретить дипмиссиям США нанимать на работу иностранных граждан в любом качестве. В посольстве выразили сожаление в связи с этим решением.

Данные ограничения были определены указом президента Владимира Путина, их предполагается распространять на государства, совершившие «недружественные действия» по отношению к России.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что решение посольства США в Москве прекратить обработку заявок на неиммиграционные визы ничего не меняет.

«Вы знаете, практически, наверное, единицы россиян могли в течение последнего года, а то и больше, получить визы в посольстве США в Москве. Эти визы просто невозможно было получить, поэтому в этом плане ничего не меняется», – сказал Песков журналистам.

МИД России также прокомментировал решение американской дипмиссии: «В посольстве США останутся 280 аккредитованных сотрудников при квоте в 455, никто не мешает доукомплектовать штат – им проще было бы сказать «Не умеем и не хотим работать».

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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