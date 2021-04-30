Минздрав России подготовил новый проект приказа о правилах выдачи водителям и кандидатам в водители медицинских справок для продления и получения прав, сообщает «Коммерсант».

В данный момент документ проходит оценку в Аналитическом центре при правительстве РФ в рамках «регуляторной гильотины». Согласно новым правилам, гражданам предстоит пройти дополнительное обследование, если врач заметил признаки хронического алкоголизма.

Кроме того, в новом приказе говорится об анализе мочи на «наличие психоактивных веществ» (опиатов, каннабиноидов, кокаина и т.д.). Сдавать такой анализ также придется тем, у кого врач выявит «признаки» наркозависимости. Такой анализ будет проводиться двухэтапным химико-токсикологическим исследованием (ХТИ). В рамках этого исследования образец сперва проверяется экспресс-методом, а в случае положительного результата проводится «подтверждающее» исследование.

Для водителей, возвращающих права после лишения, процедура станет обязательной.

Действующий приказ №344н 2015 года отменят, новый вступит в силу с 1 января 2022 года.

В 2019 Минздрав уже пытался ввести такие меры. В прежней редакции документа водителей и выпускников автошкол предлагалось обязать проходить тест на определение в крови маркера, указывающего на хронический алкоголизм (карбогидрат-дефицитного трансферрина, CDT), и сдавать анализ мочи при посещении нарколога.

Позже выяснилось, что из-за дороговизны тестов процедура получения медсправки подорожает в 10–13 раз (в ряде регионов ожидалось увеличение цен до ₽3-5 тысяч). В ноябре 2019 года из регионов начали поступать сообщения, что в наркологических диспансерах возникли огромные очереди из желающих получить справку по старым правилам.

После этого инициативу резко раскритиковал президент Владимир Путин, назвавший новые правила «чушью». В итоге Минздрав перенес срок вступления новых правил на 2022 год, пообещав тогда доработать документ.