ПОЛИТИКА
2 МИН ЧТЕНИЯ
Россияне будут сдавать тест на хронический алкоголизм для получения прав
Спустя два года Минздрав РФ все-таки добился введения новых правил для выдачи медсправок водителям и кандидатам в водители. В 2019 году президент Путин назвал предложение ведомства «чушью»
Россияне будут сдавать тест на хронический алкоголизм для получения прав
Фото: ТАСС / Others
30 апреля 2021 г.

Минздрав России подготовил новый проект приказа о правилах выдачи водителям и кандидатам в водители медицинских справок для продления и получения прав, сообщает «Коммерсант».

В данный момент документ проходит оценку в Аналитическом центре при правительстве РФ в рамках «регуляторной гильотины». Согласно новым правилам, гражданам предстоит пройти дополнительное обследование, если врач заметил признаки хронического алкоголизма.

Кроме того, в новом приказе говорится об анализе мочи на «наличие психоактивных веществ» (опиатов, каннабиноидов, кокаина и т.д.). Сдавать такой анализ также придется тем, у кого врач выявит «признаки» наркозависимости. Такой анализ будет проводиться двухэтапным химико-токсикологическим исследованием (ХТИ). В рамках этого исследования образец сперва проверяется экспресс-методом, а в случае положительного результата проводится «подтверждающее» исследование.

Для водителей, возвращающих права после лишения, процедура станет обязательной.

Действующий приказ №344н 2015 года отменят, новый вступит в силу с 1 января 2022 года.

В 2019 Минздрав уже пытался ввести такие меры. В прежней редакции документа водителей и выпускников автошкол предлагалось обязать проходить тест на определение в крови маркера, указывающего на хронический алкоголизм (карбогидрат-дефицитного трансферрина, CDT), и сдавать анализ мочи при посещении нарколога.

Позже выяснилось, что из-за дороговизны тестов процедура получения медсправки подорожает в 10–13 раз (в ряде регионов ожидалось увеличение цен до ₽3-5 тысяч). В ноябре 2019 года из регионов начали поступать сообщения, что в наркологических диспансерах возникли огромные очереди из желающих получить справку по старым правилам.

После этого инициативу резко раскритиковал президент Владимир Путин, назвавший новые правила «чушью». В итоге Минздрав перенес срок вступления новых правил на 2022 год, пообещав тогда доработать документ.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us