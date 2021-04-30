Большинство христиан в секторе Газа соблюдают некоторые мусульманские традиции в священный месяц Рамадан, сообщила секретарь Высшего Президентского комитета Палестины по вопросам церкви Сана Тарази в интервью Arab News.

Христиане являются «неотъемлемой частью палестинского народа» – всего в Газе их проживает 390 семей, или 1313 человек. «Отличить мусульманина от христианина внешне невозможно, потому что мы все близкие соседи, и нас связывают узы любви», – подчеркнула Тарази.

Рамадан, по словам женщины, – это месяц «прекрасных детских воспоминаний», когда она с друзьями играла на улицах с фонарями и фейерверками, превращавшими ночь в день.

По распространенному среди жителей Газы обычаю, Тарази в первый день Рамадана готовит блюдо из млухии (растения, родственного шпинату), чтобы год был хорошим и благословенным.

«Наши привычки в еде и питье сильно меняются во время Рамадана. В это время мы обычно не обедаем, а едим только после вечернего намаза», – призналась Сана Тарази. Она также откладывает приготовление пищи, чтобы запах не беспокоил соседей-мусульман, которые постятся.

Также в этот месяц она обменивается с соседями едой и сладостями. Тарази рассказывает, что готовит дома катаеф (своего рода сладкие блинчики с начинкой), чтобы раздавать своим соседям мусульманам и христианам в течение всего Рамадана.

Ее муж Маджед, лидер арабских православных скаутов в Газе, разделяет любовь супруги к мусульманскому священному месяцу. Он поведал, что вечера Рамадана – это «особый опыт», но в этом году из-за пандемии COVID-19 они с друзьями-мусульманами не смогут участвовать в обычных для них ритуалах Рамадана.

Маджед рассказал, что скауты патрулируют улицы Газы во время Рамадана, раздавая воду и финики тем, кто возвращается домой поздно после работы перед ифтаром.

До пандемии в Греческой православной церкви каждый год проводили ифтар, но в этом году, как и в прошлом, от этой традиции пришлось отказаться. «Мы проводим этот ифтар в церкви, чтобы продемонстрировать терпимость и показать, как тесно мы связаны в Газе с мусульманами. Таковы наши отношения: любящие соседи, земляки, разделяющие общую судьбу», – заявил он.

«Точно так же, как наши братья-мусульмане поздравляют нас с нашими религиозными праздниками и разделяют наши радости и печали, мы выказываем им любовь и уважение и демонстрируем почтительность к святости их ритуалов и религиозных праздников», – добавил он.

Ранее в этом месяце матч второй турецкой лиги между «Гиресунспором» и «Анкарой» был остановлен судьей на 10-й минуте, чтобы футболисты могли совершить ифтар. Спортсмены начали есть бананы, финики и пить воду прямо на поле.