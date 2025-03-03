Украинцы больше других заинтересованы в прекращении конфликта с Россией. С такими словами президент Украины Владимир Зеленский обратился к США с просьбой о поддержке в достижении мира. Заявление было опубликовано в социальной сети X (Twitter) в понедельник после серии критических высказываний со стороны президента США Дональда Трампа.

«Нам нужно остановить войну и гарантировать безопасность. Работаем вместе с Америкой и с европейскими партнерами и очень рассчитываем на поддержку Америки на пути к миру. Мир нужен – как можно скорее», – отметил Зеленский.

Украинский лидер подчеркнул, что для его страны война имеет разрушительные последствия: «Украинцы хотят этого больше всего, потому что война разрушает наши города и села, мы теряем наших людей».

По словам Зеленского, Украина продолжает активную дипломатическую работу со своими партнерами: «Уже были разговоры, еще готовимся к другим шагам в ближайшее время. Очень важно, что мы стараемся сделать нашу дипломатию действительно содержательной и направленной на окончание этой войны как можно быстрее».

Пост украинского президента появился вскоре после того, как Дональд Трамп продолжил критиковать его в своей социальной сети, назвав предыдущие высказывания Зеленского о войне «худшими».

Напряженность в отношениях двух лидеров усилилась после недавнего визита Зеленского в Белый дом, во время которого произошла словесная перепалка. Советник Трампа по национальной безопасности Майк Волц заявил, что администрация США ожидает от президента Украины извинений за спор, произошедший в Овальном кабинете.