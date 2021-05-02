ПОЛИТИКА
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Stratolaunch совершил свой второй полет
Самолет с самым длинным крылом в мире выполнил второй тестовый полет в США. Stratolaunch пробыл в воздухе три часа, совершил ряд маневров и успешно приземлился. У самолета шесть двигателей и два фюзеляжа. Размах его крыла - 117 метров, вес - 226 тонн, а максимальная взлетная масса - около 590 тонн. Он был создан для вывода на орбиту космических аппаратов. Его первый тестовый полет состоялся в 2019 году.
Stratolaunch совершил свой второй полет / Others
2 мая 2021 г.
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