Stratolaunch совершил свой второй полет

Самолет с самым длинным крылом в мире выполнил второй тестовый полет в США. Stratolaunch пробыл в воздухе три часа, совершил ряд маневров и успешно приземлился. У самолета шесть двигателей и два фюзеляжа. Размах его крыла - 117 метров, вес - 226 тонн, а максимальная взлетная масса - около 590 тонн. Он был создан для вывода на орбиту космических аппаратов. Его первый тестовый полет состоялся в 2019 году.