В отдельных районах Донецкой области (ОРДО) Украины, контролируемых пророссийскими боевиками, легализовали захват имущества банков Украины и «разрешили» не отдавать долги по кредитам, пишет украинский ресурс «Диалог.UA» со ссылкой на соответствующее заявление, распространяемое на сепаратистских ресурсах.

Так называемый «Народный совет» непризнанной «ДНР» принял закон под «Об обращении имущества, находящегося в собственности банков Украины, в собственность ДНР». Инициатива предусматривает не только захват чужого имущества, но и разрешение жителям районов не платить украинским банкам долги по кредитам, которые были взяты до 14 ноября 2014 года. Документ не имеет никакой юридической силы: должники могут только некоторое время скрываться в ОРДЛО от выплат, пока территории не вернутся под контроль Украины, а долги будут только накапливаться, отмечает «Диалог.UA».

Примечательно, что «национализация» не затронет те банки, которыми владела в 2014 году Россия, – Сбербанк и Проминвестбанк. В ОРДО обещают провести инвентаризацию и сформировать перечень имущества банков Украины, которое перейдет в «собственность республики».

«Диалог.UA» также напоминает, что пророссийские боевики, поддерживаемые ЧВК Вагнера, разграбили украинские банки в Донбассе еще в 2014 году сразу после оккупации. Поэтому сейчас речь идет о «легализации» захвата оставшегося имущества. Украинские эксперты связывают этот шаг также с тем, что самопровозглашенные ДНР и ЛНР последнее время недополучают финансирование – Москва в 2021 году резко сократила финансирование своих ставленников. Поэтому пророссийские власти пытаются найти новые источники финансирования и средства поддержки режимов.