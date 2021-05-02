Принадлежащее правительству здание мечети в городе Кульджа оказалось в аренде у китайского бизнесмена, который превратил культовое сооружение в отель для туристов. На кадрах с места, где раньше поклонялись Аллаху, видны пьющие чай китайцы и танцовщицы, выступающие перед гостями отеля непосредственно в молельном зале, переделанном под гостиничный холл, пишет RFA.

«Это узбекская мечеть в Кульдже. Я посмотрела на архитектуру внутри и сразу поняла», – говорит бывшая заключенная лагеря так называемого политического перевоспитания в Синьцзяне Зумрат Давут, ныне проживающая в США. Другой уйгур, назвавшийся Дилшатом, сказал, что молился в мечети во время своего последнего визита в Кульджу в 2016 году. Он сказал, что мечеть – одна из старейших в регионе, при этом заметил, что другие святыни в городе китайские власти начали массово разрушать с 2017 года.

Расследование RFA подтвердило, что мечеть сдали в аренду китайскому бизнесмену еще в 2019 году, и он провел в ней ремонт с перепланированием под отель с залом для торжеств. По данным местной государственной Ghulja Daily , отель работает с 2020 года и принадлежит пекинской туристической компании, известной как Gu Ying. В онлайн-рекламе отель упоминается как элитный объект, расположенный в недавно созданном туристическом районе в Кульдже. В рекламе отмечается, что архитектура отеля сочетает в себе европейский и уйгурский стили, а его удобства включают трехэтажное здание с фасадом, зал для мероприятий и цветник во дворе, а также девять номеров. В нем утверждается, что отель получил высокие оценки гостей и является «популярным местом для молодых людей, делающих свадебные фотографии».

Международное сообщество регулярно выступает с критикой Пекина из-за притеснений уйгуров с предоставлением доказательств массовых задержаний в провинции Синьцзян, слежки, а также других нарушений прав человека.

В начале лета 2020 года уходящий президент США Дональд Трамп подписал закон о введении санкций против официальных лиц и организаций Китая, которые, по мнению Вашингтона, нарушают права уйгуров и других мусульманских общин. Закон предусматривает заморозку активов и визовые ограничения.

В сентябре нынешнего года суд Лондона принял на рассмотрение иск адвоката Джеффри Найса о признании геноцида уйгуров в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР. Правозащитники считают предстоящий процесс важной возможностью для привлечения Пекина к ответственности за нарушения прав человека.

Парламентская комиссия по делам международных прав человека Палаты общин Канады в прошлом месяце впервые на Западе официально употребила термин «геноцид» для описания ситуации с уйгурами в КНР. Депутаты призвали правительство страны принять санкции в отношении Пекина.

В Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР, известном также как Восточный Туркестан, проживает 11 миллионов уйгуров и представителей других тюркских народов, исповедующих ислам.

Мировые СМИ и многочисленные правозащитники неоднократно сообщали о систематической кампании по уничтожению культовых сооружений, запрету совершения религиозных обрядов и чтению Корана. Некоторых мусульман насильно заставляли есть свинину, пить алкоголь, женщин принуждали к стерилизации и т.д.

В 2019 году британская газета The Guardian и сайт Bellingcat провели расследование и нашли новые доказательства того, что китайские власти уничтожают мечети в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. По их данным, с 2016 года в этом регионе были частично или полностью разрушены больше трех десятков мечетей и других мусульманских религиозных объектов. Среди разрушенных объектов — комплекс, сложившийся вокруг гробницы имама Асима, которая привлекала в этот район многочисленных паломников. Во многих случаях были уничтожены минареты и купола мечетей.