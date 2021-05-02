Виталий Пономарев рассказал о нестыковках в заявлениях ФСБ о деле Асламбека Эжаева

Руководителя Издательского дома «Умма», одного из пионеров исламского книгоиздательства Асламбека Эжаева, российские силовики задержали 28 апреля, 29 апреля суд арестовал его на два месяца. Руководитель программы «Противодействие фабрикации дел об исламском экстремизме в России» ПЦ «Мемориал» Виталий Пономарев рассказал о нестыковках в заявлениях ФСБ по этому делу