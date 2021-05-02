ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
Виталий Пономарев рассказал о нестыковках в заявлениях ФСБ о деле Асламбека Эжаева
Руководителя Издательского дома «Умма», одного из пионеров исламского книгоиздательства Асламбека Эжаева, российские силовики задержали 28 апреля, 29 апреля суд арестовал его на два месяца. Руководитель программы «Противодействие фабрикации дел об исламском экстремизме в России» ПЦ «Мемориал» Виталий Пономарев рассказал о нестыковках в заявлениях ФСБ по этому делу
Виталий Пономарев рассказал о нестыковках в заявлениях ФСБ о деле Асламбека Эжаева / Others
2 мая 2021 г.
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us