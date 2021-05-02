ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
Московский священник избил прихожанина
Полиция начала проверку после заявления посетителя храма Симеона Столпника в центре Москвы о конфликте со священнослужителем из-за фото иконостаса. 34-летний мужчина пояснил, что пришел в храм Симеона Столпника на Новом Арбате, сфотографировал иконостас, после чего у него произошел конфликт со священнослужителем. По словам заявителя, священнослужитель пытался выбить из рук заявителя его телефон со словами: «Это моя территория». «На что я ответил, что думаю, это территория бога», — рассказал мужчина.
Московский священник избил прихожанина / Others
2 мая 2021 г.
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us