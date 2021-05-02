Московский священник избил прихожанина

Полиция начала проверку после заявления посетителя храма Симеона Столпника в центре Москвы о конфликте со священнослужителем из-за фото иконостаса. 34-летний мужчина пояснил, что пришел в храм Симеона Столпника на Новом Арбате, сфотографировал иконостас, после чего у него произошел конфликт со священнослужителем. По словам заявителя, священнослужитель пытался выбить из рук заявителя его телефон со словами: «Это моя территория». «На что я ответил, что думаю, это территория бога», — рассказал мужчина.