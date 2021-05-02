За беспилотными летательными аппаратами Турции в последнее время внимательно следит весь мир. Ударный дрон Турции Bayraktar TB2, который внес весомый вклад в победу Азербайджана в Нагорном Карабахе, с каждым днем ​​становится популярнее.

Bayraktar TB2 тысячи раз искали по всему миру с помощью поисковой системы Google, но больше других информацию об аппарате желают получить армяне. По данным Google, больше всего запросов о Bayraktar TB2 за последний год было сделано из Еревана. Поиск Bayraktar TB2 в Интернете достиг своего пика в период с 4 по 10 октября 2020 года, когда столкновения усилились.

Помимо Армении информацию о БПЛА турецкого производства ищут в Азербайджане, Боснии и Герцоговине, самой Турции, Узбекистане, Греции, Литве, Словакии, Сербии, России, Швейцарии, Грузии, Украине и Марокко, которые имеют БПЛА на вооружении или подписали контракт на их поставку, Казахстане, Германии, Беларуси.

Осенью 2020 года приобретенные у Турции Bayraktar TB2 комбинированно – наряду со ствольной и реактивной артиллерией – применили вооруженные силы Азербайджана. По мнению многих авторитетных военных специалистов, армянские войска с самого начала конфликта были дезориентированы ударами Bayraktar TB2, которые прорывали их противовоздушную оборону и уничтожали бронетехнику, артиллерийские расчеты и живую силы. Нередко армянские средства ПВО перенасыщались ложными целями – макетами беспилотников. Кстати, не оправдались прогнозы о том, что БПЛА турецкого производства не смогут работать в продвижении спецназа Азербайджана к Шуше. Аппараты применялись и на этом заключительном этапе освободительной войны, поскольку Bayraktar TB2 имеют многоканальную оптико-электронную систему Wescam. Кроме того, дополнением к многоканальной гиростабилизированной оптико-электронной системе в составе аппаратуры полезной нагрузки БПЛА также выступает РЛС.