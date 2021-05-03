В марте 2021 года в России в общей сложности умерли 23715 человек с диагнозом COVID-19, следует из данных Росстата. Во всех случаях коронавирус был либо основной причиной смерти, либо сопутствующим заболеванием.

Всего Росстат выделил четыре группы смертей лиц с диагностированным коронавирусом.

• COVID-19 как основная причина смерти – 15 003 человек • COVID-19 предполагается как основная причина смерти, но для подтверждения наличия вируса необходимо провести дополнительные медицинские исследования – 2 454 человек • COVID-19 являлся сопутствующим заболеванием, повлиял на развитие иных болезней и способствовал появлению осложнений, ускоривших смерть пациента – 1 401 человек • COVID-19 являлся сопутствующим заболеванием, но никаким образом не повлиял на наступление смерти – 4 857 человек

При этом ведомство отметило, что число смертей от COVID-19 в марте уменьшилось по сравнению с февралем 2021 года.

Всего в марте 2021 умерли 191,3 тысяч россиян. Это на 25% больше по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году.

По данным Росстата, с апреля 2020 года по март 2021 года в России умерли 248,5 тысяч человек с диагнозом COVID-19. Этот показатель в два с лишним раза больше, чем тот, что указан на сайте стопкоронавирус.рф.

По подсчетам «Открытых медиа», избыточная смертность по состоянию на 27 апреля составила около 500 тысяч человек. К аналогичному выводу пришел независимый демограф Алексей Ракша.

Специалист по анализу данных из Тюбингенского университета Дмитрий Кобак подсчитал, что избыточная смертность в России с апреля 2020 года по февраль 2021 года составила 447 тысяч человек.

Больше всего пандемия повлияла на смертность среди городского населения в возрасте 85 лет и старше. В 2020 году этот показатель по всей России вырос на 18%, отмечают в Росстате, ­– это почти до 200 смертей на 1 тысячу человек.

В Москве смертность среди представителей старшего поколения выросла на 17,7% – почти до 125 смертей на тысячу человек.

Сильнейший рост смертности среди городского населения произошел в Чечне, где смертность среди горожан в возрасте 85 лет и старше выросла в 2,5 раза – до 653 смертей на 1 тысячу человек. По состоянию на начало 2020 года, согласно официальной статистике, в городах ЧР жили всего 923 человека в таком возрасте. Смертность среди жителей республики в возрасте 80-84 лет и 75-79 лет также увеличилась в два с лишним раза.

Ранее американское издание The New York Times писало, что показатель избыточной смертности в России во время пандемии коронавируса выше, чем в странах Европы и США.

В апреле Bloomberg со ссылкой на двух чиновников, имеющих доступ к данным неофициальной государственной статистики, сообщил, что в стране началась третья волна коронавируса.

О том, что показатели заболеваемости «позволяют говорить и о третьей волне коронавирусной инфекции», еще в конце марта сказала замминистра здравоохранения Татьяна Семенова. Однако через несколько часов глава ведомства Михаил Мурашко выступил с противоположным заявлением: по его мнению, выводы о третьей волне преждевременны.