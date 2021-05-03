Боевики ОНС (сирийское ответвление террористической организации РПК) достигли договоренности с одной из базирующихся в Вашингтоне лоббистских компаний с целью продвижения своих интересов в США, сообщает издание Foreign Lobby.

Договор между террористами ОНС/РПК и близкой к Республиканской партии США компанией Jim Dornan Strategies вступил в силу 30 апреля.

В тексте соглашения ОНС/РПК фигурирует в качестве в «Курдских сил обороны/ОНС СДС».

Террористы рассчитывают на создание и поддержание в США имиджа «борцов» с другой террористической организацией – ИГИЛ.

В сообщении не приводятся детали соглашения, однако отмечается, что еще одно ответвление террористов РПК в Сирии – СДС летом 2020 года заключило договор с другой лоббистской компанией – AF International из Вашингтона.

Ранее появилась информация о том, что террористы ОНС/РПК по указанию военного командования США в регионе присвоили жилье около 1500 мирных жителей на подконтрольных им территориях в центре провинции Хасеке на северо-востоке Сирии в «интересах безопасности».