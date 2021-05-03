Правительство Узбекистана запретило чиновникам покупать слишком дорогостоящие автомобили для рабочих целей, тратя денежные средства регионального бюджета.

Постановление о новых требованиях к служебному автомобилю для чиновников вступит в силу с 1 августа. В нем указаны критерии, по которым теперь будут приобретать транспортные средства для госслужащих.

В частности, автомобили министров, а также глав областей и столицы не должны быть дороже 490 миллионов сумов (47 тыс. долл), а их двигатель не должен иметь объем более 4 л.

Заместители министров могут приобрести машины не дороже 367 миллионов сумов (35 тыс. долл) с двигателем до 2,5 л, а главы районов и городов – автомобили стоимостью до 245 миллионов сумов (23,5 тыс. долл) с двигателем 2 л.

Для территориальных чиновников и заместителей мэров установлен лимит в 171 миллионов сумов (16 тыс. долл), а размер двигателя – 1,8 л.

При этом никакие автомобили нельзя будет поменять, не отъездив на них хотя бы 5 лет. При использовании в качестве топлива газа вместо бензина лимит пробега может быть увеличен максимум на 10%, а при переходе на электродвигатели ограничения отсутствуют.

Ранее президент страны Шавкат Мирзиёев отправил в отставку сразу нескольких региональных чиновников за неэффективность и потребовал от них вернуть зарплату.