Россия пока рассматривает сценарий отключения страны от межбанковской системы передачи информации о платежах SWIFT как гипотетический, но не исключает его, заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова.

«Ведется межведомственная проработка на предмет минимизации рисков и экономического ущерба от ограничения доступа нашей страны к привычным международным финансовым инструментам и платежным механизмам», – сказала она.

В качестве примера представитель внешнеполитического ведомства привела «Систему передачи финансовых сообщений» Центробанка. Сейчас власти обсуждают ее соединение с иностранными аналогами – европейской SEPA, иранской SEPAM, китайскими CUP и CIPS, добавила Захарова.

29 апреля Европарламент принял резолюцию с призывом отключить Россию от SWIFT в случае ее «вторжения» в Украину. Согласно документу, в случае начала военных действий Евросоюз обязуется остановить импорт нефти и газа из РФ, отключить Россию от платежной системы SWIFT, заморозить европейские активы представителей российской власти и олигархов и запретить им въезд на территорию стран ЕС. Также причастные к военным преступлениям в Украине официальные лица России должны будут предстать перед международным судом.

SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) – международная организация, контролирующая крупнейшую межбанковскую систему обмена информацией. Она позволяет финансовым организациям из разных стран быстро, безопасно и за относительно небольшую плату переводить друг другу платежи.

В мире несколько подобных систем, но SWIFT – самая массовая. Она существует c 1973 года, ею пользуются почти 11 000 организаций из более чем 200 стран. Штаб-квартира SWIFT находится в Бельгии. Россия входит в топ-5 крупнейших пользователей системы.

Если российские банки отключат от системы SWIFT, «холодная война покажется детской забавой», говорил глава Сбера Герман Греф ещё в 2017-м. По мнению экспертов, полное отключение России от SWIFT сделает российскую банковскую систему изолированной: граждане не смогут принимать и отправлять средства из-за рубежа и за рубеж через банковские переводы. Кроме того, это спровоцирует очередной виток девальвации нацвалюты, сделает невозможным расчет за границей картами Mastercard и VISA и отразится на ассортименте импортируемых товаров. В 2018 году с подачи США от SWIFT отключили Иран, и теперь перечислить деньги людям или компаниям в эту страну можно обходными путями – наличными или переводами на частные счета в банках ОАЭ, Ирака, Тайваня или иранских банков за пределами Ирана.